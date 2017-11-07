拿中國一次性護照入俄 領隊回台被除戶

2017-11-07

〔記者張軒哲、蕭玗欣、王冠仁、鍾麗華／綜合報導〕國人赴俄旅遊竟要靠中國護照？台中GO出發旅行社上月一旅遊團共十八人赴中國旅遊，行程安排進入俄羅斯海參崴參訪，卻拿著中國發放的「一次性護照」入境俄羅斯，顏姓領隊回國後不僅被除戶，連台灣護照都被註銷。

陸委會今開會決定能否使用

陸委會官員昨晚指出，中國在俄羅斯、越南等六個口岸做邊境旅行，核發一次性的簽證，過去簽證只有單張紙，近兩年卻改發一次性護照。由於費用較便宜，旅行社業者便宜行事為團員申辦，民眾也沒有警覺，此舉卻違反「兩岸人民關係條例」；台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，只要辦理中國戶籍或護照，就喪失台灣人民身分，並由戶政機關註銷台灣戶籍登記。

有民眾質疑中國此舉刻意造成國籍混淆，吃台灣人豆腐。陸委會官員強調，不鼓勵使用中國一次性護照，呼籲國人與旅行社循正常程序，在台灣申請簽證再去旅遊。據了解，陸委會今天將開會決定未來是否還可以使用。

GO出發旅行社規劃中國東北、海參崴五日遊，招攬客人後，交由可樂旅遊操作。二十九歲顏男帶公司旅遊團於十月四日從桃園飛至中國長春，隔日入境俄國旅遊。該團每名團員都拿到中國一次性護照，但由於顏姓領隊在臉書貼出照片，進而遭檢舉，移民署據以通知戶政單位註銷顏男的身分證及戶口名簿戶籍。

GO出發旅行社表示，單純俄簽四千餘元，程序繁瑣，辦一次性護照只要人民幣一百六十元、約台幣八百元，省三千多元。

可樂旅遊表示，中國政府只看台胞證，若在台辦好俄羅斯簽證、直接貼在台灣護照內頁，不符中國邊境旅遊細則；台灣旅客在中俄邊境旅遊須辦理中國一次性護照，才可出入境，只要一出境俄羅斯，該證件就作廢。一次性護照封面寫著「中華人民共和國護照」，顏色為暗紅色，內頁註明「限隨旅遊團隊一次出入境有效」。觀光局業務組則表示，這是官方首次得知民眾赴俄須持一次性護照，目前正在了解旅行業相關操作流程。

若未涉身分轉換 即可回復

移民署表示，顏男昨天已提出載有「限隨旅遊團隊一次出入境有效。出入境口岸：琿春」等文字的護照正本，移民署將會清查事情始末，若未涉及身分轉換，將協助他辦理身分回復。