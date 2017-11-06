孕婦睡不到6小時 妊娠糖尿病風險增2.84倍

2017-11-06

文／曾翌捷

受到「一人吃，兩人補」的觀念影響，加上懷孕期間缺乏適當運動，以致國內孕婦的體重總在孕期節節上升，罹患妊娠糖尿病的比例也隨之上升。

據估計，台灣妊娠糖尿病的盛行率恐高達10%。為了避免妊娠糖尿病的相關併發症，常規的血糖篩檢、嚴格的飲食控制、適當的規律運動，甚至使用降血糖藥物，都是妊娠糖尿病衛教不可或缺的重要角色。但最新研究指出，充足睡眠可能是妊娠糖尿病防治的最後一塊拼圖。

根據《睡眠醫學回顧》（Sleep Medicine Reviews）今年10月發表的研究報告：與擁有充足睡眠的孕媽咪相比，每日睡眠少於6小時的孕婦有較高的風險罹患妊娠糖尿病。

美國學者羅伊塔可醫師（Sirimon Reutrakul）的研究團隊共收集了12個大型研究的統計資料，包含了1萬7595位受試孕婦，利用電子設備及問卷詳細記錄其每天睡眠時間，並追蹤其後續有關妊娠糖尿病的各項數據。結果發現，相較於每晚睡眠時間超過6.25小時的孕婦，每晚睡眠時間少於6.25小時的孕婦，其妊娠糖尿病篩檢血糖報告會增加10mg/dl，罹患妊娠糖尿病的風險則會增加2.84倍。詳細的因果關係雖然仍待研究團隊進一步釐清，但是羅伊塔可醫師推測，可能是因為缺乏睡眠會增加體內的發炎反應，使得受試孕婦的胰島素抗性增加，進而造成血糖濃度上升。

今年4月《美國婦產科醫學期刊》（American Journal of Obstetrics and Gynecology）刊登的一篇研究也指出，懷孕中期以後的每日睡眠時間長短與妊娠糖尿病的發生有關。其中，每天睡8-9小時的孕婦，妊娠糖尿病的發生率最低，太長和太短都可能會增加妊娠糖尿病發生的機率。

因此，對於孕期的睡眠問題，孕媽咪千萬不能小覷。除了維持規律的生活作息，適當的運動習慣，及避免咖啡因的過度攝取外，睡前使用3C設備也是現代孕婦影響睡眠的主因之一。

（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科主治醫師）