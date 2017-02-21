孕婦妊娠糖尿併酮酸中毒 胎死腹中

2017-02-21 19:48

〔記者王俊忠／台南報導〕三十三歲外配孕婦在懷孕三十六週時，被發現有妊娠糖尿病合併酮酸中毒，送醫急救後，保住母體性命，但胎兒不治。奇美醫院醫師提醒孕婦在懷孕後期（三十二週後）出現常口渴、喝多水、體重下降與胎兒長的過大等特殊狀況，應即篩檢是否有妊娠糖尿病問題。

這名外配孕婦是第一胎，在懷孕二十六週做過妊娠糖尿病篩檢，結果正常；但到三十六週時，有輕微感冒、覺得口渴，要喝很多水，就診後起床有喘、頭暈症狀，接著腹痛，回到婦產科醫院發現子宮頸已開一指，就住院待產，不料待產過程喘症加劇、意識不清，轉到奇美醫院急診。

孕婦在奇美醫院接受會診時，腹中胎兒已無心跳，檢驗母體血糖值很高，有嚴重酸中毒，血中酮體也偏高，是典型妊娠糖尿病合併酮酸中毒。經搶救後胎死腹中，幸保住母體；後來該婦再門診時，血糖值已恢復正常。

奇美醫師︰懷孕後期須多加注意

奇美醫院新陳代謝科主治醫師李尚育說明，國內對孕婦採行全面篩檢妊娠糖尿病政策，會在懷孕二十四週到二十八週檢驗血糖，案例孕婦在第二十六週篩檢時未查出，卻到三十六週才發現，這情況比例是不高，但仍會發生。

李醫師說，妊娠糖尿病發生率約二至七％，會隨年齡增加而提高，提醒孕婦如有多囊卵巢症候群、糖尿病家族史、三十五歲以上高齡產婦、本身肥胖或吸菸者，都是妊娠糖尿病高危險群；孕婦到懷孕後期（三十二週後）如有常口渴、體重異常下降或胎兒過大等徵兆，是妊娠糖尿病警訊，應儘快就醫配合醫師與營養師治療、調整飲食，就能安心迎接小生命到來。