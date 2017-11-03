蔡瑞月舞蹈節 學者宣言台灣史自己寫

2017-11-03

〔記者凌美雪／台北報導〕二○一七蔡瑞月國際舞蹈節昨天開幕，為期四天的盛會，將舉行百人文化繞行儀式及台灣史論壇，聚焦人權議題，也有國際舞蹈大師經典代表作演出。

開幕儀式由阿美族撒烏瓦知部落族人，帶領多國藝術家與數十個公民團體代表，近二百人手持芒草，圍著舞蹈社玫瑰古蹟繞行，場面壯觀而肅穆，重現一九九四年因北市府決議拆除舞蹈社發起的保衛「繞場」行動，也象徵為文化運動繞行。

今年是「二二八」事件七十周年、解嚴三十周年，也是台灣史學者張炎憲逝世三週年。蔡瑞月文化基金會董事長蕭渥廷表示，特別感念鄭南榕及張炎憲「把二二八傷痕歷史從黑暗帶到陽光下」，張炎憲生前常提醒學生，「如果你認識台灣奮鬥的歷史，才會以台灣人為榮，樹立台灣人的典範，體會出台灣精神的內涵是一部抗爭史。」

在統治政權數十年的刻意掩蓋下，前人犧牲的身影難被看清，是鄭南榕、林宗正等人以生命爭取二二八轉型正義；而張炎憲對記錄二二八口述史的畢生堅持，讓這段悲愴史，不致永遠消失在台灣人的記憶裡。

台灣史學者戴寶村也於現場宣讀他撰寫的《咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫》宣言，他認為，當今應是各地、人人皆有史，並引用澳洲國家檔案館的名言「Your Story Our History（你的故事 咱的歷史）」鼓勵台灣人要致力尋找歷史、培養堅實的認同，進而改變歷史。

蕭靜文舞蹈團今起在玫瑰古蹟的五場演出，舞碼包括美國、日本、澳洲等國際頂尖大師代表作品，主題舞作是人權舞蹈大師埃立歐為紀念鄭南榕精神所作的《那個時代》。

蕭渥廷表示，台灣現今大多數年輕人對過去歷史記憶模糊，「如果政府沒給我們年輕人歷史的話，那就欠我們一個身分—到底，我們是誰？」台灣人要自己寫歷史，「除了文字、音樂、繪畫，身體語言也是一種形式，我們以舞蹈節形態，透過舞者展現鄭南榕勇敢、追求人權的精神」。