鋒面伴東北季風 今晚濕涼到週日

2017-11-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今晚開始鋒面和東北季風接力報到，北部、東半部濕涼到週日。氣象局預報員徐仲毅表示，今晚到明天，全台主要受鋒面影響，降雨機會增加，北部、東半部有局部性大雨發生機會，中南部也有局部短暫雨，週六、週日受東北季風影響，清晨夜裡氣溫明顯下滑，北部、東半部低溫下探十八、十九度，其他各地約廿度，各地白天都有廿二度以上高溫，中南部可達卅度，日夜溫差較大。

颱風環流今影響花東

預報員徐仲毅表示，原位於菲律賓西方近海的熱帶性低氣壓，昨距離鵝鑾鼻南方約一千一百公里的海面上，持續往西北西移動，時速廿公里，在逐漸進入南海過程中，會增強為今年第廿三號颱風「丹瑞」，花東地區今天受其影響，水氣會明顯增加，預估明後兩天就會登陸越南。

預報員徐仲毅說，今天各地白天溫暖，北台灣、東半部可有廿八、廿九度、中南部卅、卅一度；受微弱東北風影響，桃園以北、東半部仍有短暫雨發生機率，中南部山區也有短暫陣雨。

北部週六低溫探18度

要注意的是，今晚鋒面南下，隨後東北季風報到，全台降雨機率提高，直到明天，北部、東北部會有局部性大雨發生、中南部山區午後有局部短暫雨，平地多雲到晴；氣溫方面，週六、週日受東北季風影響，中部以北、東北部清晨夜裡偏涼，僅十八、十九度，其他各地則影響不大，低溫仍有廿度。