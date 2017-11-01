換季無菜啦！空心菜飆漲3.5倍

2017-11-01

〔記者陳冠備、蕭玗欣、吳欣恬／綜合報導〕中部地區家庭主婦最近到傳統菜市場採購，都發現青菜變貴了，平時1把10元的空心菜漲到35元，大呼吃不消。菜販說，正值季節交接期，青菜來不及長不大，所以「無菜啦！」彰化縣溪湖果菜市場昨日交易行情每公斤37.5元，創下今年入秋以來最高價。

溪湖果菜市場以空心菜漲幅最大，每公斤平均價格73.6元，波菜每公斤76元。溪湖果菜市場總經理楊國強指出，節氣白露到霜降1個月期間是花椰菜、波菜等冬菜生長時期，可是今年秋老虎發威，蔬菜生長不順，只好耕除重種。在供不應求下，民眾轉購空心菜等夏菜，才會造成菜價高漲。施姓菜販說，預計再1個月、冬菜長成後，菜價就會回歸正常。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，今年秋季氣溫偏高，加上10月中東北風和卡努颱風共伴效應帶來的豪雨，使得菠菜、茼蒿等冬季菜種和夏季菜種的銜接不順。不過，昨天台北果菜批發市場平均交易價每公斤42元，和週日（10月29日）的高點44.2元相比，已逐漸回穩。今年10月的平均菜價也是近3年同期最低，更比去年10月下跌32%。

今、明兩天就因東北季風減弱，各地回溫，西半部白天高溫可達28、30度，南台灣更有可能達30度以上，日夜溫差大。東半部雲量增加，北部、東北部有局部降雨，其他各地為多雲到晴。

又將有颱風 東部明大雨

此外，氣象局預報員顏增璽指出，位於菲律賓中部的熱帶性低氣壓，最快今、明兩天通過菲律賓之後，就會增強為今年第23號颱風「丹瑞」（柬埔寨命名，Damrey，象的意思），預計週六在胡志明市登陸，受丹瑞外圍環流影響，宜花東地區預估明天將出現明顯雨勢。

到了明晚，將有一波鋒面南下，後天又有東北風報到，北部、東北部要注意局部較大雨勢。由於這波東北風勢力不強，降溫幅度並不大，淡水低溫約19度，中南部20、21度；週日過後，這波冷空氣影響可望趨緩。