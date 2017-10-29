賴揆：盼同婚法本會期送立院

2017-10-29

〔記者李欣芳、彭琬馨／綜合報導〕台灣同志遊行昨舉行，多個駐台代表處派人參與遊行，行政院長賴清德與蔡英文總統昨也都做出回應。賴清德表示，行政院會依司法院大法官釋字第748號解釋意旨，研擬同性婚姻自由和平等保護的法案送立法院審議，要用最積極的態度，凝聚社會最大共識，不放棄在本會期結束前，將法案送立法院審議，具體落實婚姻平權。

賴清德在臉書上強調，他支持相愛的人有權利在一起，祝福遊行圓滿順利。蔡總統也在臉書上表示，基於憲政體制，它對所有人都有拘束力。作為執政黨，我們有義務設計出一套符合大法官釋憲精神的法律架構，也有責任確保社會團結，會秉持這兩項原則繼續努力。

加拿大駐台辦事處政經暨公共事務處副處長石曉梅指出，台灣因同婚議題成功登上許多國際媒體版面，讓國際社會更了解台灣的民主人權價值；她認為，台灣在同婚議題上居於區域領先地位，能讓國際社會「因為正確的理由認知到台灣存在的價值」，對台灣爭取國際空間來說非常重要。

加拿大辦事處：藉此讓世界看見台灣

石曉梅說，加拿大在2005年通過同性婚姻合法化前，也有許多反對聲浪，引起相當大的爭議，但法律通過後，反方意見很快下降，如今約7成加拿大人支持同性婚。台灣在同性婚姻議題達成的成就，能在東亞區域成為很好的案例，讓東亞其他國家「看見台灣的民主制度」，「台灣可用自己的方式做這件事」。