清華大學林曉彤 本屆打進決賽 唯一女生

2017-10-29

〔記者凌美雪／台北報導〕圍棋女將原本就不多，大學組更是屈指可數，去年入圍決賽的林明今年於初賽中飲恨敗北，而去年被淘汰的林曉彤，今年則以優秀成績入圍決賽，且林曉彤才於今年初參加第十五屆「世界學生圍棋王座戰」獲得總排名第四、女子第一，表現穩定、狀況極佳，是大學組不容小覷的高手。

林曉彤自幼稚園大班開始學圍棋，小學五年級參加過第二屆榮三盃學生棋王比賽，之後就因升學壓力淡出圍棋界。「曾經不太想學圍棋了，所以為了考高中及大學中斷過。」林曉彤說，「可是每次不太想時，就會突然選上參賽代表。」所以斷斷續續，不僅重返賽場，還於去年代表台灣參加第二十七屆「國際業餘圍棋配對賽」及今年「世界學生圍棋王座戰」。

若以比賽成績來看，去年參加「國際業餘圍棋配對賽」與榮三盃的成績都平平，今年戰績似乎比去年好，但林曉彤卻說是運氣好，這次順利進入榮三盃決賽名單，她也說是「籤運不錯」。昨天一早自己從新竹清大搭車北上參賽，傍晚得知自己入圍了才開始找旅館住宿，林曉彤說，因為榮三盃高手雲集，沒預期自己會入圍，「本來想下星期要期中考，如果沒入圍，晚上就搭車回桃園家裡讀書準備考試。」個子很嬌小，但講話氣定神閒、個性相當獨立，隻身征戰棋壇，問她進決賽會不會緊張？她說，「不會，因為進決賽的應該都比我強，我用平常心參賽。」

現就讀清華大學計財與資工學系二年級，林曉彤對於未來是否嚮往職業棋士不置可否，但她說自己喜歡實務，未來不排除自己創業。