7外籍高專人才 歸化我國籍

2017-10-27

在台研究逾20年的法籍學者齊莉莎 成正港台灣人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部本週一召開歸化國籍高專人才審查會，審核通過七名高專人才，在台研究南島語言逾廿年的法籍中研院語言所研究員齊莉莎（Elizabeth Zeitoun）通過審查，可在不喪失原國籍下歸化為台灣人。如再加上今年六月通過首批五名高專人才，這項自今年三月實施的措施，至今已有十二名高專人才，歸化成為正港台灣人。

今年3月實施 12人通過審查

七名外籍高專人才分別來自法律領域、科技領域、醫療領域、文化及藝術領域，由中研院推薦學者有二位，分別為語言學研究所的齊莉莎，及具物理專長的統計科學所美籍研究員。

來自法國的齊莉莎，一九九二年起在中研院從事台灣南島語言研究，曾榮獲吳大猷先生紀念獎、國科會傑出研究獎、科技部傑出研究獎，近年來致力研究鄒語、魯凱語、賽夏語、布農語等原民語，並支持「原住民族語言發展法」加速立法。

法律領域方面，艾格峰外國法事務律師事務所的知名瑞士籍律師王納森（Nathan Kaiser）亦通過歸化我國國籍申請；科技領域則有兩位通過，一位是奧地利籍、具資通專長的科技界人士，另一名為馬來西亞籍的半導體人才。

本次通過歸化申請的外籍高專人才，以馬國籍為最多，共有三名，除一名在科技領域外，醫療領域有十年以上耳鼻喉科專長的蘇姓中醫師，及一名學術專長為中西比較文學的佛光大學文學系教授。

內政部戶政司表示，去年底「國籍法」修正後，今年六月已有五名高專人才首度審核通過，本次申請審核通過的七人，兩次共計十二人，因審查會剛結束，現尚無等待申請者。

首批的五名中，教育領域有三名美國籍教授、一名法國籍教授，任職於國內公私立大學，科技領域有一名四十一歲的吉爾吉斯籍的資安人才費爾德，任職於國際知名的台灣資安公司。

審核通過後，內政部會核發歸化國籍許可證書，高專人才未來不僅有參政權、選舉權，更可享有社福資源，退休金請領上，比照國人領月退休金方式，有別於只能選一次領的外籍居留人士。

內政部戶政司指出，依「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，在科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（民主、人權、宗教）六大領域，有獨到專業技能的外籍人才，皆可申請歸化為我國籍。