3招解決腸躁症 缺一不可

2017-10-22

文／李偉誠

32歲的張小姐是上班族，長年受腹痛所苦，平時好好的，但痛起來要人命。且時而便秘、時而腹瀉，尤其在壓力大或吃到油炸食物時，特別容易發作，有時在公司開會甚至痛到趴在地上，同事還以為她得了什麼絕症。張小姐做遍檢查，卻總查不出病因，後來才被診斷為「大腸激躁症」。

類似張小姐的情況在現代人愈來愈常見。簡單說，「大腸激躁症」就是腸道的肌肉與神經過度敏感，一受刺激就容易反應過度，其特徵為慢性且反覆發作的腹痛，以及大便習慣改變，患者通常做遍各種檢查都未發現明顯病灶；一般認為這種毛病是多重因素所造成，尤其與情緒和壓力有關。

大腸激躁症的主要症狀包括：腹痛或肚子脹氣，且不適會在排便後緩解、排便次數改變，如便秘或腹瀉、大便形態改變（變硬、變軟或水便）、解黏液便等。

在台灣，大約10-20%的成人有此問題，女性的發生率比男性高，而且通常在20歲左右開始有症狀，最好發的族群則介於30至50歲之間。

原則上，大腸激躁症並不算是真的「疾病」，也不太會演變成其他疾病；但是臨床上有很多病與大腸激躁症的症狀相似，例如腸吸收不良（乳糖不耐症）、細菌或寄生蟲感染、腸沾黏、胃或十二指腸潰瘍、腸道憩室炎，甚至大腸癌及腺瘤等，必須鑑別診斷，以免誤判。

這些疾病往往無法僅憑問診或理學檢查與大腸激躁症做明顯區別，因此進一步的糞便潛血檢查、血液及生化檢驗，甚至大腸攝影、大腸鏡檢查，有其必要。

◎治療大腸激躁症，可從以下3方面著手：

●飲食控制：避免會誘發、加重症狀的食物，例如高油脂、酒精、咖啡、茶、會醱酵產生氣體的食物、酸辣的食物等。

少吃大餐，以免胃部突然裝進大量食物，造成腹脹感，也別吃太快，以免吞下空氣，造成脹氣。

●紓解壓力：壓力、情緒緊張都會刺激大腸收縮、痙攣，因此大腸激躁症患者要學習減輕壓力，包括：接受減壓訓練與放鬆治療、心理諮商與情感支持、規律運動、改善生活中的壓力環境及適當睡眠，聽音樂及泡澡也有幫助。

●藥物治療：醫師可依據病情使用不同藥物，患者應定期回診與醫師配合。

大腸激躁症是現代社會產生的文明病，有些人因為經常腹瀉覺得丟臉，羞於啟齒或求醫協助，以致飽受折磨。其實，只要透過藥物、飲食、調整作息，就能有效治療、控制這個疾病，讓患者回歸正常生活。

（作者為永和耕莘醫院胃腸肝膽科醫師）