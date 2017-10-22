醫界人生》助榮民為職志 仁心俠醫張克士獲頒榮民楷模

退輔會主委李翔宙（左1）頒贈「榮民楷模」獎項給張克士。（記者陳冠備翻攝）

2017-10-22 17:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員榮醫療體系總院長張克士，除了提供優質醫療服務，對於弱勢照顧更是不遺餘力，從小住在眷村的他，看見貧困榮民，總是全力協助照顧，包括認養榮民遺孤與援助偏鄉獨居榮民等，俠醫精神令人欽佩，今日獲頒行政院退輔會「榮民楷模」與「協助榮民就業優良企業」表揚。

張克士小時後生活周遭多是榮民伯伯，常常聽到他們的人生境遇，充滿血淚，國防醫學院畢業後到台中榮總醫院就職，從此服務榮民成為他畢生職志，之後經營員榮醫院，他大量進用國防醫學體系或榮民醫院出身醫師、護理師，也喜愛具榮民及眷屬身分者為員工，比例超過一半，帶給榮民就業正面影響力，今年七月，成為退輔會破格頒贈第1位「榮光獎章」的民間人士，今日獲獎「榮民楷模」、「協助榮民就業優良企業」，也是唯一的醫師與民間醫院。

張克士表示，榮民或軍人退役的員工其實最吃苦耐勞，因為受過軍中抗壓訓練，願意服從，也願意凝聚向心力，對於目前社會氛圍，看待軍人退休後求職產生歧視，感到訝異，認為應拿掉刻板印象，給人人平等的就業機會。

員榮醫療體系總院長張克士（左1），大量起用榮民與退役軍人為員工，獲退輔會表揚。（記者陳冠備翻攝）