吞東西卡卡的 當心食道癌

2017-10-22

文／杜承哲

45歲張先生（化名）喜歡吃熱食，最近吃東西時，覺得喉嚨有點卡卡，「該不會是喉嚨被燙傷了吧？」雖然不痛不癢，但他還是到醫院求診，經耳鼻喉科會診胸腔外科，確診是初期食道癌。

張先生接受微創手術治療後，預後良好，已可以正常吃東西；有次追蹤回診時，他給我一杯咖啡，杯子上寫了「感恩有你」，畫了圖，很有意思。其實，我覺得他該感恩自己，及時就醫，及時治療，救回健康。

相較於另一位54歲賴先生（化名），他第一次來到門診時，脖子兩側都出現碩大、堅硬的腫塊，左側頸部腫塊，甚至已經造成皮膚變色。

他自訴兩年前就有吞東西卡卡的感覺，好像食道變窄了，但還是能吃東西，因此不以為意。由於大部分的工作時間在大太陽下，脖子有硬塊且變黑，他也覺得沒什麼，只是家人一直催，才就醫。

很可惜，賴先生檢查發現癌症已末期，經過治療之後，病情仍然漸漸惡化，最後只能協助安排末期安寧的照護。

食道癌在國人的癌症發生率排名，目前已位居第10名；全球發生率第8位。食道癌一直都是威脅大眾健康的恐怖殺手。對患者來說最危險的是，食道癌不易發現，很容易就變成晚期，療效就會大打折。

兩名患者在病情開始發展時，都有「吞嚥困難」症狀。然而，重要的關鍵是：「第一位患者在吞嚥稍微異常時，就到醫院看診；第二位患者則是忍耐到無法吞嚥，才就醫。」

提醒民眾，一旦發生食道癌，往往會伴隨「吞不下去」的症狀，且隨著時間，會越來越惡化，如果家人的進食習慣改變，能吃的固體食物漸漸減少，只願意吃粥或吃得很少，甚至變成只能喝湯，這就是非常典型的症狀，千萬要及早帶家人到醫療院所求診。

食道癌的治療需要配合多方專科會診，提供多種類的療法互相配合，其中手術的部分，現在有微創手術可選擇，可減少住院天數及降低併發症的發生，只是有些醫材需自費。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院胸腔外科醫師）