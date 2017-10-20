八旬翁寵熟齡女 人工陰莖重振雄風

2017-10-20

記者蘇金鳳／台中報導

80歲的郭老先生因與小他30多歲的女子交往，為滿足對方需求，決定裝置半自動人工陰莖，術後馬上「金槍不倒」，也跟「六點半」說拜拜。

隨時上工 控制自如

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，郭爺爺從10多年前就一直為性功能障礙所苦。使用藥物治療超過5年，卻一直不見效，甚至還一度接受海綿體注射治療，但因為注射後必須在有限時間內「辦事」，很不方便。日前又認識一名40多歲熟女，為了滿足對方需求，決定求助醫師。

經過討論後，郭爺爺決定接受醫師建議裝置人工陰莖，讓他可以「隨時上工」，術後成效甚佳，郭爺爺看到小弟弟不但堅挺，更可以隨著喜好調整角度，非常開心。

邱鴻傑指出，人工陰莖植入手術是治療男性陽痿的最後一哩路，也是最後一線治療，郭爺爺所植入的「1件式人工陰莖」，其外部材質為矽膠，內為類生物金屬。

手術會先在龜頭開切口，將一對人工陰莖植入左右兩側海綿體的白膜腔內，術後當天即可下床，隔天就能出院，休息1個月後即可「行房」。

行房時只要將前段陰莖向上扳起，行房後調至下垂狀態即可，而郭爺爺整個手術時間只需1小時。

邱鴻傑表示，性功能障礙的民眾，若使用物理性治療、藥物治療皆不見效時，便可列入考慮進行裝置人工陰莖手術。

糖尿病患 較不適宜

由於此項手術需自費，可區分為「1件式」及「3件式」，其中「1件式」透過手動調整角度即可，「3件式」為自動式，將1個幫浦藏在下腹部或陰囊內，行房前啟動開關，就能將幫浦內的水灌入人工海綿體當中，以達到勃起狀態。

不過並非人人都能裝置人工陰莖。邱鴻傑表示，因郭爺爺沒有糖尿病及其他慢性病，可以裝置，有糖尿病或其他慢性病則較不適宜。

邱鴻傑強調，糖尿病患並非不能做，而是因糖尿病的患者免疫力差，所以植入外來物的感染率比一般人高，術後會擔心因細菌附著造成膿瘍，屆時就必須將整支人工海綿體移除，或透過抗生素治療。

此外，不孕症、射精障礙等患者，並不能靠人工陰莖治療，所以手術前必須經由整合性評估，若患者願意承擔前述風險，醫師才會進行此項手術。