頸部腫如乒乓球 唾液腺結石作祟

2017-10-20

記者周彥妤／台北報導

「醫師，為什麼吃完東西，脖子就會腫得像乒乓球？」、「之前腫塊會自己消掉，最近怎麼腫得愈來愈大？」醫師指出，這種情形有可能是唾液腺結石。

水喝太少、口腔不潔等造成

萬芳醫院耳鼻喉科醫師丁義芳指出，唾液腺結石是唾液腺管阻塞影響唾液分泌所致，患者常在吃完東西後，脖子或下顎突然出現腫塊，不到2小時又消失。若結石小，唾液尚可緩慢從唾液管中流出，腫塊會消失；若結石愈來愈大，唾液積於腺管無法流出，就會持續腫脹，若腫塊愈來愈大，甚至會出現發燒等症狀。

唾液腺結石的成因包含：水分攝取不足、抽菸、過度疲勞或未注意口腔清潔等。

丁義芳表示，曾收治一名唾液腺結石病患，右頸腫如乒乓球，檢查後發現，右頸腫塊為頷下腺結石引發唾液腺阻塞，結石約6公釐，且在深層位置；經評估決定施行微創唾液腺內視鏡手術，同時在手術中為唾液腺管路重建支架，最後成功移除結石，恢復唾液腺正常分泌，也完整保留腺體功能。

丁義芳指出，傳統唾液腺結石移除手術是將導管切開再取出結石，或直接將唾液腺摘除，但術後容易發生唾液腺管路狹窄、口乾或顏面神經失調等症狀；微創唾液腺內視鏡手術則使用1.3公釐內視鏡，由唾液腺管路開口進入後，直接將結石移除，無須住院也免於插管麻醉，術後即可恢復正常生活。

發生唾液腺結石的主要原因是水分攝取不足、抽菸、過度疲勞或未注意口腔清潔等；要有效預防唾液腺結石，平時應多補充水分、減少抽菸、適當休息、調適心情，避免壓力過大，減少食用油炸食物。

若唾液腺結石在3公釐以下，喝水有機會排出，但若反覆發作，建議及早就醫治療，以免結石變大造成細菌感染。