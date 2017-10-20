啪啪啪只戴套 仍可能「出人命」

2017-10-20

記者吳亮儀／台北報導

一項調查發現，有8成受訪女性的避孕方式是靠男性戴保險套，但婦產科醫師直言，戴保險套僅有9成5的成功避孕率，如果女性能在事前口服避孕藥，等於「雙重避孕」，幾乎可達百分百。

根據市調公司針對1021名台灣18-45歲的女性，進行「避孕行為」的調查結果發現，近5成受訪女性表示會想要避孕，但實際上採取的避孕行為前3名依序為「要求另一半使用保險套（78.4%）」、「計算安全期（36.2%）」、「體外射精（29.5%）」，至於口服避孕藥僅25.4.%、子宮內避孕器6.5%、避孕貼片5.3%。

高醫大附設醫院副院長、台灣婦女健康學會理事長鄭丞傑說，最多人選擇保險套避孕，但如果使用方式不當或非全程使用，僅只有8成效果，也就是不小心就會出現另一條小生命。

鄭丞傑說，自然節育法（如體外射精及計算安全期），則因每個人的生理差異而有所不同，失敗率相對高出許多。

醫師：先吃避孕藥效果更好

不少女性擔心長期口服避孕藥會增加罹癌風險，或害怕影響生育能力，不過鄭丞傑說，研究證實，長期服用口服避孕藥，可降低卵巢癌、子宮內膜癌發生機率，尤其是服用5年以上可降低5成罹患卵巢癌機率，10年以上更可達7成5。

鄭丞傑說，口服避孕藥會造成不孕更是大大誤解，因口服避孕藥會使子宮頸黏液變稠，降低細菌感染機會，因此骨盆腔發炎及輸卵管堵塞的機率相對降低，且停藥後即會恢復受孕能力。

台北榮總不孕症暨生殖醫學科醫師黃貞瑜也說，部分口服避孕藥可使女性體內荷爾蒙穩定、改善經期不適感，對皮膚油膩、青春痘與水腫也有很好的改善效果。