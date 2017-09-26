經期免避孕？ 女大生意外產女

2017-09-26

記者林惠琴／台北報導

一名女大生平時與男友發生性行為時，兩人總會做安全措施，但月經來臨時，以為一定不會懷孕，因此完全把保險套丟一旁，直到有一段時間「大姨媽」（指生理期）未準時報到，就醫檢查發現腹中竟然已有新生命，感到非常不解與錯愕，但也只能將孩子產下，最後由其母親先將孫女帶回撫養。

淡水馬偕醫院婦產科醫師翁嘉穗表示，該名女大生主訴通常都是經期來臨時發生性行為，對於自己意外懷孕感到十分不知所措，只是雖然見紅期間是安全期，但若是合併黃體素不足，月經提早報到、卵子未破，加上年輕男性的精蟲存活期可長達7天，就可能仍會有懷孕風險。

翁嘉穗也提及，根據校園避孕講座及避孕諮詢網站發問的問題發現，許多年輕女性的避孕方法，主要使用計算安全期與依靠男友體外射精，但這些避孕有效性分別只有76%與78%，顯然仍有失敗的機會。

翁嘉穗認為，相關的正確觀念應該及早建立，像是曾經收治一名13歲的女童，因為與男友忍不住偷嘗禁果意外懷孕，經詢問發現健康教育課程來不及教，對於避孕措施懵懵懂懂，結果就這樣迎來小寶寶。

台灣婦產科醫學會青少女小組召集人、台南奇美醫院婦產科主任蔡永杰說，去年國內15至19歲青少女生育率為千分之4，青少女生子的新生兒死亡率為育齡婦女的兩倍，且青少女懷孕現象可能因為家庭持續處於弱勢，進而陷入循環等，恐影響健康、生涯，提醒家中若有女兒，應在初經報到時，就帶到婦產科由醫師衛教相關知識。

避孕最好採雙重防護

蔡永杰強調，目前建議的避孕方法是採取「雙重防護」，即女性定期服用口服避孕藥，男性於性行為全程戴保險套。不過，避孕藥為處方用藥，應先諮詢婦產科醫師，由醫師開立處方使用。