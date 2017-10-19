2017-10-19

《米其林指南（法語：Le Guide Michelin）》由法國輪胎製造商米其林公司所出版的美食及旅遊指南書籍。「綠色指南」含括旅遊行程規劃、景點推薦等，「紅色指南」以評鑑餐廳和旅館為主。

紅色指南對餐廳的評鑑用叉匙圖示，分為3個星級，評價內容包括服務、裝潢、餐具等。一星意味「擁有高品質的料理，值得一試」、二星是「料理傑出，就算要繞路才能到也值得」、三星是「餐點卓越，為了它來場旅行也心甘情願」。

《米其林指南》誕生於1900年巴黎萬國博覽會期間，米其林公司創辦人米其林兄弟看好汽車旅行的發展遠景有助銷售輪胎，將地圖、旅館、汽車維修廠等資訊，集結出版《米其林指南》手冊。1926年首次給優質餐廳授予評星等級，1931年啟用3個星級的評等系統，由於評鑑員都是匿名造訪，權威性也由此建立。

圖為米其林官方去年出版2017香港米其林指南。（圖：翻攝自香港旅遊局官網，文：記者蕭玗欣）