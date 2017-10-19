故宮鎮館寶《龍藏經》將全數移到南院

2017-10-19

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院南部院區開館第三年，參觀人數出現新低點，故宮院長林正儀坦言，目前故宮南院僅有八個展室，展品不夠多元豐富，是難以吸引民眾參觀的主因，除將朝更活潑多元的方向策展外，未來也規劃將故宮鎮館之寶院藏一○八函《龍藏經》全數移到南院，作為故宮南院「鎮院之寶」。

吸引遊客 108函龍藏經改當南院鎮院寶

故宮昨天在立法院教育文化委員會進行業務報告，朝野立委都關心故宮南院參觀人數下滑問題。故宮南院正式營運後，曾於一○五年三月及一○六年二月有超過十五萬參觀人次，但之後逐月下降，今年九月只剩下四萬九千多人。此外，南院本國籍參觀者超過九十七％，與北部院區外籍觀光客佔總訪人數六十七％，完全無法相比。

創造話題性 將首創「展場也是庫房」模式

為創造南院展覽的話題性與吸引力，故宮規劃待南院第二期建設完成之後，將鎮館之寶《龍藏經》全數移到南院，並引進法國羅浮宮朗思分館與倫敦大英博物館「展場也是庫房」的新展覽模式，於國內首創「典藏狀態中的展覽」形式，將一○八函《龍藏經》同時展出。

《龍藏經》全名泥金寫本《藏文龍藏經》，是奉清聖祖康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后之命修造，以藏文泥金書寫在特製的磁青箋上，上下經板彩繪七百五十六尊諸佛造像，飾以各式鑲嵌珠寶，再以黃、紅、綠、藍、白五色絲繡經簾保護。

《龍藏經》泥金成色飽滿，據史料所載，光是寫經喇嘛就多達一七一名，期間曾因把北方金箔用盡而到南方採買，費時兩年完成一○八函，以藏文書寫，是極盡華麗且精緻的佛教經典。

林正儀表示，《龍藏經》在亞洲佛教文化裡有很重要的代表性，且規模壯大，若能在南院整體展出，應該能吸引國內外遊客關注。不過，《龍藏經》有多達五萬多葉經文，因此在南院二期建設計畫中，特別設計專屬展示典藏空間，表定六年完工，但林正儀希望儘可能於三年內完成。