遠航兩機地面擦撞 民航局查疏失

2017-10-18

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空昨日驚傳兩架飛機擦撞，更導致遠航國內線航班大亂，共十三個航班延誤、上千名旅客受影響。民航局認為飛機發生碰撞「一定有疏失」，調查若確認有人為疏失，最高可罰三百萬元。

昨晨六時，遠航停機線人員在松山機場，執行編號B-28035的麥道八○飛機拖離機棚作業時，擦撞另一架B-28021飛機。遠航立即依原廠手冊詳細檢查，經原廠波音認可安全無虞，下午恢復適航派遣。但已造成十三個航班各延誤一至二小時，遠航指提供旅客必要餐食、飲水等，等候期間如他航有空位亦協助搭乘。

民航局標準組長林俊良表示，檢查員到場檢視，肇事的B-28035水平尾翼翼尖受損、有明顯凹痕，須進一步檢查，加上零組件物料必須準備，相關機件如垂直尾翼也都要檢查，昨日未放行。被撞的B-28021外觀幾乎無損，複查檢查紀錄後，同意恢復派遣載客。

林俊良解釋，由於飛機為流線型，須考慮空氣阻力與流場，一旦外觀有損壞，機動力將被破壞、更影響結構完整性。根據現行規定，一旦地面檢查時發現飛機蓋板鬆脫、外型損傷等，均一律禁止飛行。

民航局目前判定為地面安全事件，可能涉及人為因素或紀律問題，違者根據民航法規相關罰則，可處以警告或六十萬至三百萬元罰鍰，個人則可開罰六萬至三十萬元。

林俊良強調，航空公司飛機調度、拖動有標準程序，原則上需要一名拖車、兩名翼尖人員。兩架飛機發生碰撞「一定有疏忽」，將是調查重點，最快一週內完成。另民航局也會持續要求遠航加強監理。