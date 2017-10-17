回收場連燒5天 非法業者起訴

2017-10-17

〔記者王俊忠／台南報導〕四月初南市善化區一處資源回收場堆置大量廢棄物引燃大火，連燒五天才撲滅，產生空污引發民怨，檢方追查掀開不肖業者租用嘉、南地區七處農地、倉庫做資源回收場違法堆置事業與有害廢棄物內幕。台南地檢署查出丁姓主嫌等人牟取三千六百多萬元不法處理費，昨依違反廢棄物清理法起訴丁嫌等二十一人。

南檢四月接獲南市善化區胡厝寮一處資源回收場任意堆置廢棄物起火燃燒情資，組成專案小組蒐證；六月持搜索票前往丁姓等嫌犯住所、廢棄物棄置土地等二十處搜索。在棄置現場發現廢棄塑膠、廢印刷電路板、廢輪胎、廢點滴袋等大量廢棄物，隨後傳喚、拘提、訊問丁嫌及相關證人共二十九人，並向法院聲請羈押丁、尤、王三人獲准。

專案小組追查發現，丁、尤等人從一○五年起向地主以每月二萬至十一萬元不等租金承租土地、倉庫，用來回收塑膠或垃圾分類，並以人頭名義承租台南市善化區胡厝寮、新市區大營、嘉義縣水上鄉南和村等七塊農地、倉庫作回收場。

丁姓主嫌再從新北、桃園、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等處載運廢電線、電纜、廢光電等有害事業廢棄物堆置在租地，非法從事有害廢棄物處理，堆置廢棄物體積多達二萬五千立方公尺。丁嫌等人共獲三千六百二十六萬餘元不法處理費用利益。