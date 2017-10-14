英語列第二官方語言 賴揆允推動

2017-10-14

〔記者陳鈺馥、李欣芳、吳柏軒／綜合報導〕民進黨立委吳思瑤昨在立法院總質詢建議，政府應將英文列為第二官方語言。行政院長賴清德當場指示，教育部先成立英文為官方語言的跨部會推動委員會，進行研究及調查。

責成教育部成立推動委員會

賴揆指出，英文在全球化時代的重要性，不必多贅言，他在台南市長任內，將英文列為台南市第二官方語言，目的是要增加孩子競爭力，當初是與產業界、台南的大學、教育局以十年時間去推動。

不過，城市推動官方語言，與國家要來推動並不一樣，可在教育部內成立英文成為官方語言的推動委員會，先進行研究及調查。

傑青：拚經濟與南向 沒英語不行

賴揆稍後在行政院接見第五十五屆十大傑出青年當選人，「企業、創業及經濟發展類」當選人林之晨也當著賴揆及教育部長潘文忠的面，建議將英文列第二官方語言。

林之晨表示，他七年前從美國回台創業，協助推動經濟轉型，「發現台灣最缺憾的是，英文教育做得太失敗」，很多人可能花了許多時間學英文，卻連聽與講的能力都沒有，英文列為第二官方語言，是必須要做的事情。

林之晨舉例，他前天參加玉山論壇，擔任青年合作場次的與談人，面對許多來自東南亞的與會者，台上講員說英文，台下很多台灣人戴耳機，聽口譯人員的翻譯，政府要推動新南向政策，若沒有英語能力，是無法推動的。

潘文忠表示，會著重加強讓國高中生在生活情境裡，有更多應用英語的機會。大學的部分，「高教深耕計畫」裡，語言學習是很重要的內容。教育部次長蔡清華也說，教育部會全力配合，從國小到大學的各種師資、課程等皆加強。

台灣師範大學英語系教授黃涵榆認為，國際上重視英語的國家，如新加坡、香港、菲律賓等多被英美殖民過，這是台灣不能複製的歷史脈絡。

學者：語言需與生活經驗結合

但台灣英語教材的確稍嫌單調，若要提升台灣整體英語程度，必須要第一線實際教學工作者群策群力，語言也要跟生活經驗結合，目前觀光、交通方面的英語運用做得不錯，等到全民都能琅琅上口，到時候才有空間討論列為第二官方語言，而非現在由上而下的粗暴式語言政策。