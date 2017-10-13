新豐最毒海岸線 重驗確認戴奧辛超標

2017-10-13

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐海岸被棄置大量太空包集塵灰有害事業廢棄物，環保團體批評是「最毒海岸線」，新竹縣環保局昨表示，重驗結果已確定是電弧爐煉鋼業集塵灰，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p-TEQ/g），超過1千皮克的廢棄物管制標準。

新竹縣環保局副局長羅仕臣說，環保局近日即會提出清除計畫，向環保署建議優先清除太空包集塵灰廢棄物，預估清除費（不含處理）約2、3千萬元，也將做好相關海岸防護措施。

竹縣府將提清除計畫

「已經嚴重污染我們新豐海岸2、30年了，政府一定要儘快清除！」前新豐鄉鳳坑村長姜政焜昨說，戴奧辛是世紀劇毒，嚴重破壞海洋生態，影響當地觀光和漁業發展，請政府相關單位不要再互踢皮球，儘快協助清除。

立委林淑芬和環保團體6月底揭露新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸線，大批被棄置的太空包有害事業廢棄物是電弧爐集塵灰，含戴奧辛，部分太空包破損，有害物質被沖入大海，迄今未清，痛批各單位卸責。事後，環保署允諾重新調查、確認污染範圍、成分、量體，並釐清責任。

中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰昨表示，電弧爐集塵灰的重金屬含量特別高，建議環保署立刻緊急清除，開挖時須完全清除所有電弧爐爐碴和集塵灰，避免混入土中與沖入海洋。

羅仕臣表示，根據環保署檢驗報告，新豐海岸這批非法棄置廢棄物，散布約2公里長，粗估量體總計約35629立方公尺，其中有害事業廢棄物（集塵灰）數量約1380立方公尺，占總量約4%；爐碴數量約4268立方公尺，占總量約12% ，其餘為營建廢棄物與家戶垃圾。

其中太空包廢棄物除具有高濃度的鐵、鋅、鉛含量，也都具有煉鋼業集塵灰的特徵結晶相，戴奧辛檢測值為2750到4470皮克，高於管制標準1千皮克。研判廢棄物下方的原生土壤，目前尚無受污染之虞，沿岸海砂樣品，鎳、砷、鋅介於上限值與下限值間，戴奧辛無明顯偏高現象。