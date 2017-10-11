新款四合一疫苗 防百日咳更有力

2017-10-11

記者吳亮儀／台北報導

家長注意囉！衛福部疾病管制署宣布，本月起已陸續改用新款的4合1百日咳疫苗，保護力可長達5年到10年。

保護力可達5到10年

國內各縣市接種單位現在提供滿5歲以上幼童公費接種「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（Tdap-IPV）」，本月起陸續改為全量百日咳成分的「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺4合1疫苗（DTaP-IPV）」，這可提升兒童對百日咳有更好的保護力。

疾管署副署長羅一鈞說，百日咳是由百日咳桿菌所引起，整年都可能發生，感染百日咳的重症個案以6個月以下嬰兒為主，但近年也有少數國小、國中的發病個案，若傳染給家中幼兒恐引發嚴重併發症。

羅一鈞說，考量減量疫苗可能缺貨，且百日咳抗體易衰退，因此為提升追加接種效果，採納衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組的建議，比照歐美國家，改接種全量百日咳成分的4合1疫苗，以維持國內孩童百日咳、破傷風、白喉及小兒麻痺4種傳染病的免疫力。

羅一鈞說，新疫苗的保護力可維持5到10年，目前5歲以上、已接種減量疫苗的幼童，不需再接種全量百日咳成分的4合1疫苗。

今年入學的小一新生若還沒接種疫苗，家長應儘速攜往縣市衛生所或合約院所接種，以預防疾病侵襲及傳染他人，並確保校園防疫安全。