《謠言終結站》蝶豆花含花青素 未證實可防白內障

2017-10-11

記者黃文瑜／台南報導

網傳「蝶豆花富含花青素，可預防白內障」，但醫師表示，沒有任何的實證研究證明，攝取花青素與預防白內障有直接關係，預防白內障的最好方式是做好眼部防曬及少用3C產品。

高雄榮總台南分院眼科部醫師李尹暘表示，以往白內障多半好發在老年族群，算是身體機能退化，但隨著3C產品盛行，白內障患者年齡有下降趨勢，40-50歲患者增加，甚至接觸過最年輕的白內障患者約25歲，顯示防治白內障是相當重要的課題。

近來網路流傳「蝶豆花」富含花青素，因此不少人自製或購買飲品，想要預防白內障的發生，但李尹暘指出，目前沒有實證研究證明花青素能預防白內障。

李尹暘表示，高度近視容易引發「黃斑部病變」與「白內障」，而食物中的葉黃素也僅被證實對於防範黃斑病變有效，但還沒有研究證實可預防白內障。

李尹暘指出，40-50歲的白內障患者，大多是「高度近視」造成早發性白內障，佔白內障患者中的7成；年輕的白內障患者則是因糖尿病或是濫用類固醇眼藥水等有關。

建議做好眼部防曬、少用3C

李尹暘提醒，要預防早發性白內障，在青少年時期就要避免近視進展到高度近視，平日做好眼睛防曬，使用3C產品則要維持每30分鐘休息10分鐘的習慣，並且不要隨意到藥房購買成藥或是類固醇眼藥水；糖尿病患者要控制血糖。

如果民眾發現近視度數短期內劇增、夜間視力變差、閱讀困難或是看東西逐漸模糊、出現疊影，就要儘早就醫。