醫病》角膜刮傷照常戴角膜塑型片及游泳 學童雙重感染損視力

2017-10-10 08:41

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名國小學童，玩耍時不慎角膜刮傷，仍照常配戴角膜塑型片及游泳，接觸不潔的水，導致綠膿桿菌及阿米巴原蟲雙重感染，引發角膜潰瘍，就醫發現阿米巴原蟲已入侵角膜深層，接受3個月治療獲控制，角膜結疤及新增血管，造成無法挽回的傷害，視力僅剩0.02。

這名國小5年級學童， 與家人玩耍時，不小心被戳到眼睛，造成角膜刮傷，未立即就醫，睡前仍戴角膜塑型片矯正近視，白天也照常去學游泳，接觸不潔的水，造成角膜感染，直到眼睛紅腫、刺痛才由家人陪同就醫。

這名學童經角膜抹片及細菌培養檢查，第一時間發現感染綠膿桿菌，立即給予抗生素治療，然後續培養報告又發現阿米巴原蟲，經約2週治療，角膜潰瘍症狀未完全改善，輾轉到高雄長庚眼科治療。

高雄長庚眼科醫師郭明澤表示，學童到院就醫時，經檢查角膜已沒有綠膿桿菌，但仍感染阿米巴原蟲，而且因外傷及綠膿桿菌破壞角膜表層，讓阿米巴原蟲有機會侵入到更周邊與更深層角膜，造成更棘手的角膜感染。

郭明澤說，一般單獨的綠膿桿菌或表層的阿米巴原蟲感染，給予抗生素或抗阿米巴藥物治療，約2到4週感染即可獲控制，但若感染至角膜深層，此學童即使接受3個多月治療獲得控制，但角膜產生疤痕及新生血管，視力功能已大受影響，未來可能需角膜移植才可恢復視力。

郭明澤提醒，眼睛若不慎受到外傷，應盡快就醫，且勿戴隱形眼鏡、角膜塑型片，或進行游泳、溯溪等水上活動，以免遭不潔的水感染。

消毒隱形眼鏡或角膜塑型片時，應遵從清潔消毒準則，使用合格的浸泡液適當搓洗、消毒，且浸泡盒需3個月更新，另外配戴隱形眼鏡或角膜塑型片時，要做好手部清潔