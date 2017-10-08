大腸癌術後腹瀉 中醫調理護腸道

2017-10-08

圖‧文／郭祐睿

大腸癌包括結腸癌與直腸癌，是常見的消化道惡性腫瘤。在北美、西歐各國，大腸癌的發病率仍有上升趨勢，佔全部癌症死亡原因中的第2位。

近30年來我國的發病率也不斷上升，大腸癌佔全部惡性腫瘤死亡原因的第5-6位，男女比例約為2：1，好發年齡在30-60歲左右。

大腸癌根據其分期不同，會給予不同的治療。西醫最常使用的治療方式為手術切除、化學治療及放射線治療，初期大腸癌術後的存活率不錯，5年可達90%以上，但越到後期，存活率越低。這些治療方式最常見的後遺症就是腹瀉不止。

中醫認為，大腸癌術後，患者會有氣血虛耗的狀況，如放療後，會導致氣陰兩虛，化療後，會引起脾胃氣虛，這些作用會使得胃的受納、脾的運化受損，再加上大腸部分切除後腸道變短，大腸傳導失能，腹瀉就會更加嚴重。因此，中醫治療著重身體調理與體力恢復。

根據文獻報導，中醫藥治療大腸癌相對肺癌、肝癌等療效更好，且中藥配合西醫療法已取得了一定進展，採用中西醫結合治療，對接受手術、化療、放療的患者具有改善症狀、減輕化療藥物毒性、有利於體力恢復等優勢，且可以延長生存期及改善生活品質。

大腸癌患者接受西醫治療後，易出現體內寒熱虛實夾雜，治療相對複雜，主要須針對「中焦」進行調理，使脾胃升降恢復正常，腐熟水穀的功能穩定，接著再調補氣血，配合清熱解毒的中藥；可以參苓白朮散為主方，加入黃連、敗醬草等清熱解毒、具有抗氧化力的中藥，但實際治療模式仍須針對患者調配。

大腸癌患者的日常保養，中醫可分按摩與飲食兩方面進行，可多按壓足三里穴、關元穴、然谷穴三穴。因為足三里穴可以調理脾胃，關元穴溫陽補虛，然谷穴消脹清熱，每天按壓5次，每次按5分鐘。飲食方面，避免食用難以消化及高纖的食物（例如：糯米、豆類、洋蔥、花椰菜、竹筍等），以及奶類，早晨起床後，可以喝點熱粥，幫助顧護腸胃，可以減少腹瀉的發生。

（作者為台南市立醫院中醫師）