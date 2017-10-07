魚刺奇幻漂流體內9公尺 食道進入竟卡肛門！

2017-10-07 23:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國慶連假正是親友相聚出遊吃大餐的日子，醫師特別提醒民眾細嚼慢嚥！恆春日前發生一起特殊「魚刺傷人」事件，一名58歲婦人起床發現肛門流血刺痛難耐，本以為罹患痔瘡，沒想到醫師竟從肛門夾出一根2.5公分魚刺，從食道到肛門竟未傷及腸胃，讓醫師直呼既罕見又幸運。

前幾天才發生一名中國女子日前誤吞魚刺，戳破主動脈引起大出血，送醫搶救7天死亡案件，恆春日前發生的誤吞魚刺案件則幸運許多，僅在肛門口出現破皮出血，嚇的患者直呼「暫時不敢吃魚了！」

取出魚刺的恆春李立瑋診所指出，婦人起床如廁時突然肛門劇痛，連走路或坐下都困難，發現肛門有少許出血、異物感，以肛門鏡檢視後，赫然發現一根2.5公分魚刺橫卡在肛門口內，小心夾出後才解決婦人的痛楚。

「食道到肛門口途中有許多穿刺會致命的動脈，婦人真的好運！」李立瑋說，食道到肛門全長約9公尺，食道、胸腔周邊有許多主動脈，還有幽門、賁門等腸胃狹窄處，2.5公分魚刺能無傷抵達「終點」，實在相當罕見。

連假出遊飲宴場合多，李立瑋提醒，食用多刺魚類或細骨禽肉，最好細嚼慢嚥或單獨食用，避免囫圇大口吞嚥，萬一不慎被魚、骨刺梗到，正確的急救法是停止進食、輕咳，若依然無法咳出魚刺，則應尋求腸胃或耳鼻喉科醫師協助取出，以免誤傷腸胃道或主動脈造成危險。