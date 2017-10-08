超罕見! 誤食魚刺 竟卡肛門

2017-10-08

記者蔡宗憲／屏東報導

日前屏東縣恆春發生一起特殊的「魚刺傷人」事件，58歲婦人起床後發現肛門流血、刺痛難耐，原以為是罹患痔瘡，沒想到醫師從肛門夾出1根2.5公分的魚刺，從食道到肛門的過程竟然未傷及腸胃，僅在肛門口出現破皮、出血情形，讓醫師驚呼「既罕見又幸運」，患者則被嚇得直喊「暫時不敢吃魚了！」

取出魚刺的開業腸胃科醫師李立瑋指出，該名婦人起床如廁時，突然肛門劇痛，連基本的走路或坐下都十分困難，結果發現肛門有少許出血、異物感，進而就醫，以肛門鏡檢視後，赫然發現1根2.5公分的魚刺橫卡在肛門口內，經排除後總算解決婦人痛楚。至於何時吞下這根魚刺？婦人也不清楚。

體內迷航7公尺 竟未傷及腸胃

李立瑋表示，從食道到肛門全長約7至9公尺，食道、胸腔周邊有許多主動脈，還有幽門、賁門等腸胃狹窄處，2.5公分魚刺能無傷抵達「終點」，實在相當罕見。舉例來說，前幾天中國杭州一名女子誤吞魚刺，就戳破主動脈引起大出血，送醫搶救7天仍不幸死亡。

目前正值國慶連假，正是許多民眾相聚出遊、吃大餐的日子。李立瑋提醒，食用多刺魚類或細骨禽肉，最好細嚼慢嚥，以免不慎被魚、骨刺梗到；萬一真的不幸發生意外，正確急救方法是停止進食、輕咳，若仍無法咳出魚刺，應該盡快尋求腸胃或耳鼻喉科醫師協助取出，以免誤傷腸胃道或主動脈造成危險。