伸展腰腿 舒緩足底筋膜炎

2017-10-08

圖．文／黃新家

足底筋膜位於足底，是一片連接足跟到足蹠骨間的堅實組織，可承受足部的力量，以及吸收踩地的反作用力來幫助行走。

足底筋膜炎好發於長時間站立的族群，例如：軍人、專櫃櫃員、空服員、老師或業務員等，而經常長跑、跳芭蕾舞及跳有氧舞蹈者也常有這個症狀。

足底筋膜炎易發作在早上起床及久坐起身踩地時，會感覺到足底拉扯的現象或有撕裂般的疼痛，往往走幾步路後疼痛就會逐漸改善，但在走一陣子後就又開始疼痛而造成行動不便。

足底筋膜炎其實並非真的發炎，所以很少出現典型的「紅、腫、熱」的發炎症狀。反而站立、行走時間過久或頻繁地過度運動，會使足底筋膜承受過大的壓力，日久會導致筋膜逐漸變質而有「退化」的表現，同時足跟下原本應該厚而有彈性的脂肪墊會變薄。

患有此症的患者可自行適度地按摩及伸展對於足底筋膜炎有幫助，但要避免在痛點（圖1）過度頻繁按壓而造成症狀加重。

能做什麼呢？平常在家裡應該要多做腰部、腿部的伸展，也可在足底放置一個圓柱狀的固體，以腳掌滾動來按摩足底筋膜（圖2）；平時宜避免久坐及久走。

若走路太久或突然劇烈運動後，導致症狀變嚴重的話，可用溫水浸泡小腿及足部，促進血液循環來緩解症狀。

中醫傷科觀點，此症多因頭頸背部的神經緊繃，影響氣血循環而使足底組織缺乏滋養，同時導致臀部及下肢的張力過大，造成足底筋膜也跟著拉緊而產生疼痛。

中醫傷科可以針對背部、下肢過度緊繃的部位進行手法治療，讓局部組織先放鬆，可減輕疼痛及拉扯感，並且搭配「補肝腎健筋骨」或「行氣活血」的藥物，來放鬆神經減輕疼痛；或配合外用藥物的薰洗或藥浴，達到內外合治的功效。

（作者為桃園長庚紀念醫院中醫部骨傷科醫師）