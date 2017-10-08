外籍醫師操刀還打卡? 長庚再掀波

2017-10-08

被爆沒有台灣執照卻執行手術 院方澄清無醫療行為

〔記者林惠琴、鄭淑婷／綜合報導〕長庚醫院歷經急診醫師出走、疑濫用子宮鏡等事件後，又爆出副院長讓妙禪插隊優先看病，形象大傷。但一波未平一波又起，近日再遭爆料，放任未持有台灣醫師執照的外籍醫師為患者開刀，手術過程還拍照打卡分享，侵犯病人隱私，院方昨發出聲明澄清，外籍醫師並無實際醫療行為。

一名網友在批踢踢上自稱代朋友發文指出，長庚整型外科揚名國際，不少外籍醫師慕名前來，這些醫師沒有台灣醫師執照，只能觀摩學習，但大教授的病患可能接受這些「密醫」治療，甚至「打卡到處宣傳」。

長庚：沒拍到患者臉部 未侵犯隱私

長庚醫院發出聲明澄清，經查該文所指林口長庚醫院整形外科外籍醫師執行手術一事，為來自加拿大與哥倫比亞的兩位醫師，分別為該國整形外科專科醫師與總醫師，是來院申請「乳房重建手術與整形顯微手術教學訓練」。其中一位醫師在乳房重建手術教學過程中，為取得訓練證明自行照相，但無實際醫療行為；另一位也查無具體執行醫療行為事證。

至於拍照打卡上傳，長庚醫院發言人黃璟隆表示，並無拍到患者的臉部、無法辨識，因此未侵犯病人隱私。

另有一爆料則直指該院「急診病患手指斷了，應該在急診室值班的主治醫師，卻跑到外縣市跑馬拉松還打卡，只由住院醫師負責執刀。」

網友還爆主治醫師值班 卻去路跑

長庚指出，該名整型外科主治醫師，去年十一月十三日參加早上六點半起跑的新北市金山馬拉松接力賽，跑完四．七公里後隨即返回醫院。

網友所稱的病患，因左腳大拇指撕裂傷，當天上午十點四分被送到林口長庚醫院急診室，住院醫師報告主治醫師及經病人同意下，於急診治療室進行指甲床修復縫合，治療時間約十五分鐘，病患縫合後即返家，並未影響病患權益。當天主治醫師確實參加金山馬拉松接力賽，較原定值班時間晚一小時，但有代班人在院內，未違醫院規定。