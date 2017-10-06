證嚴願捐大體 慈濟：上人健康

2017-10-06

推大體捐贈 已有3萬人簽同意書

〔記者王錦義／花蓮報導〕有媒體報導證嚴法師未來將捐出大體供醫學研究，引發外界關心證嚴法師健康，花蓮慈濟醫院院長林欣榮昨特別出面說明：「上人相當健康，身體狀況比我還好，請各界放心」。

林欣榮說，證嚴法師每天三點半起床，打坐冥想進行「頭腦運動」，五點二十分開始講述佛法，七點志工早會，飲食生活作息正常，身體狀況相當好。

今年八十一歲的慈濟創辦人證嚴法師，曾在二○○七年三月十六日大體老師火化追思會中，公開提到：「人生這種的臭皮囊，活著的時候，應為天下人做天下事而付出，等到最後的那個時候，也要奉獻給所需要的人。」

對於宣導成為大體老師，她表示：「我先說，他們先做，未來換成我，也應該能夠做到。」證嚴法師在前天舉行的慈濟人醫會年會中，再度提到身後捐贈大體，引發關注。

林欣榮說，大體老師對於醫學生的學習與醫學進步非常重要，目前慈濟設有「大體床模擬手術教學」，透過大體老師捐贈，讓學生得以事前先學習，累積經驗再面對病人。

慈濟一九九五年推動大體捐贈以來，到今年共有三萬多人簽署同意書，其中已往生且捐贈大體解剖者三百廿五人，捐贈模擬手術者四百六十五人，年齡最長九十六歲，最小十六歲。

「寧願學生在我身體畫錯千刀，也不願以後在病人身上畫錯一刀。」慈濟基金會指出，這是位「無語良師」李鶴振生前的一句話，也留給後人無盡的追思與感念。