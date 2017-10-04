重複領藥 藥師：吃下肚比丟掉還少

2017-10-04

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾丟棄藥品數量驚人，有藥師直言「有時候患者吃下肚的藥量，比丟掉的藥量還少」，認為領太多藥造成藥品浪費，也需擔心吃太多藥會引發副作用，為了國人健康，除了加強宣導相關正確用藥教育外，並支持合理調高藥品部分負擔；另有民團建議，可找家庭藥師建立藥歷，掌握個人用藥。

醫改會：找家庭藥師掌握用藥

中華民國藥師公會全聯會發言人沈采穎表示，常見民眾丟棄藥品原因涉及未遵循醫囑服藥、吃了不適又未告知醫師調整、症狀消失自行停藥等，有些人可能一丟就是幾千元藥品，導致有時候患者吃下肚的藥量比丟掉的藥量還少，尤其像是慢連箋不用部分負擔，全額健保給付，未珍惜資源的情形更為普遍，建議可在一定範圍內，合理調整部分負擔。

國內處方率9成 遠高於歐美

比起浪費，沈采穎指出，更擔心的是民眾領太多藥、吃太多藥引起藥物交互作用。自己觀察不少國人每天要吃好多種藥，有人更是一天就吞下三、四十顆藥，但國外研究發現，服用八種以上藥物就會產生副作用，而八成以上這種症狀又會被當成另一種疾病治療，例如頭痛、咳嗽等，造成要吃的藥只增不減，認為要加強民眾對於自我照護、疾病認知的教育。

醫改會副執行長朱顯光也說，過去訪談發現，重複領藥原因常見是民眾用藥觀念不正確，認為看病一定要拿藥，否則感覺不踏實，醫師也習慣開藥，造成國內處方率九成，遠高於歐美的五、六成。另像是醫師開藥少見事先詢問家中是否仍有相關藥品、處方箋一定要整筆領等，都會造成領藥量大於需求量。

朱顯光指出，重複領藥較常發生在慢性病用藥上，因為共病多，若不同病在不同醫院看，當醫師察覺其他共病時，可能就會重複開藥，建議醫師開藥時一定要查詢雲端藥歷，民眾也可找固定的家庭藥師建立藥歷，以利掌握自己的用藥。