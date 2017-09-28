金門博弈公投 10月28日如期舉行

2017-09-28

〔記者吳政峰、吳正庭／綜合報導〕連署跨過門檻的金門縣博弈公投案，將於10月28日舉辦投票，先前反對本案的金門縣文獻委員會委員、淡江大學經濟系專任副教授楊秉訓，曾以縣府裁量怠惰為由，向台北高等行政法院聲請停止公投，但行政法院認定楊未能證明公投案對他造成何種不法實質侵害，昨駁回其聲請，公投案將如期舉行。

金門縣議員蔡春生去年9月向金門縣府提出地方性公民投票案，主文為「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區，並於其中開放5％觀光博弈？」全案以合格連署人數5602人，跨過法定連署人數下限5178人，選委會公告「金門縣公民投票案第1案成立」，訂今年10月28日辦理公投。

楊秉訓認為，該公投案違反「離島建設條例」和「金門縣公民投票自治條例」相關規定，金縣府未詳查就將該案移送公民投票審議委員會，其行為已屬「裁量怠惰」。

正方支持拚經濟 反方批誘導投票

但法官認為，公投的目的在於補民主代議制度不足，著重的是國民多數意見的呈現，而非國民個人法益保護，楊無法證明公投案將對他造成何種損害，也看不出有何急迫情事應停止執行公投，其聲請於法不合，應予駁回。

金門縣府民政處長陳永明表示，「離島建設條例」既賦予離島居民辦理博弈公投的權益，縣府自當予以尊重。

金門博弈公投正方代表之一、縣議員周子傑表示，博弈事業不能狹隘地與「賭」劃上等號，從另個角度看，這才是金門人走出宿命的機會，希望金門繁榮發展。

金門「反賭場連線」發言人洪篤欽說，博弈公投主文夾帶太多「為振興地方經濟」、「開創金門前途」誘導式、先入為主的價值判斷敘述，是聲請停止執行案想凸顯的問題，未料竟被台北高等行政法院駁回，令人覺得「荒謬」，會繼續朝反賭努力。