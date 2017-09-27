《謠言終結站》跑步機消脂 不是越快越好

2017-09-27

記者陳建志／台中報導

許多民眾為了瘦身，並趁夏天大秀身材積極健身，但擔心戶外運動空污和曬黑，常選擇在室內使用跑步機運動、健走，不少民眾相信「跑步機的速度調越快，燃燒脂肪的功效越佳」，復健科醫師指出，健走速度取決於個人的肌肉強度及心肺功能，若想藉由快走瘦身，建議以「快遲到的步速」為佳，過快不但無助消耗脂肪，反而容易造成運動傷害。

速度過快易造成運動傷害

亞大醫院復健部主治醫師徐瑋璟表示，許多女性想利用跑步機健走減肥、消脂，還認為「速度越快，效果越好」，但其實是錯誤觀念，速度多快因人而異，取決於每個人的肌肉強度和心肺功能不同，若使用6km/hr（每小時6公里）卻不會喘，則可漸進式提升0.5-1km/hr（每小時0.5-1公里），若提升後，仍不會覺得喘，則可以試著提升坡度。

建議快遲到的步速為宜

徐瑋璟指出，許多民眾常問，到底多快的速度健走可以達到燃燒脂肪的功效？其實這並無明確數字，必須依個人的體質、需求決定，建議以個人「快遲到、趕赴約會的步速」為宜，一般6-8km/hr為多數人適用的快走速度，對於不喜歡跑步，但又想出汗的女性朋友，此速度可達到健身的效果。

徐瑋璟建議，民眾如果以平面健走方式運動一段時間後，因身體習慣此運動模式，造成燃脂速度停滯，可試著提升5％坡度，增加運動強度。但速度過快不但無助燒脂，更可能造成運動傷害，民眾最好依自己的身體狀況設定適當的速度，避免出現反效果。