未規範買農藥持處方箋 植醫法管控成效恐打折

2017-09-25

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣農藥單位面積用量高居世界之首，衍生農藥殘留、食安問題。農委會將推出「植物醫師法」，植物醫師除了診斷及鑑定植物特定有害生物、也可輔導農作用藥，甚至可開農藥行專業管控農藥販售，希望提升農藥管理。草案預計年底送進行政院審議、希望明年完成立法；不過，學者指出，新法未明定要求農作使用端必須遵醫囑專業用藥，成效恐打折，連帶也影響植物醫師就業無保障，難吸引人才投入。

學者︰恐難吸引人才投入

調查研究顯示，台灣農藥單位面積用量達11至13公斤，為世界面積單位農藥使用最高的國家，高於日本的11公斤、韓國6公斤以及美國2公斤等。高農藥使用也造成食安問題。以今年為例，月初爆發蜂蜜產量減少，疑似與農藥益達胺使用有關、3月爆發茶葉使用農藥氟派瑞爭議、8月再爆國產蛋檢出農藥芬普尼等。

農業升級 將需3千人協助

依據農委會擬定的「植物醫師法草案」，植物醫師須通過國家考試及格領有證書，能執行醫師業務，諸如植物特定有害生物的診斷及鑑定、植物疾病害蟲防治方法及藥劑與資材使用指導，以及植物疾病害蟲診斷書、處方等相關證明之文件開具或簽證事項等。

以目前估計國內要確保安全糧食供給，需70多萬至80萬公頃農地，農委會估計未來將需3千位植物醫師協助農業升級。

但中興大學植病系特聘教授曾德賜指出，「植物醫師法」有助培育專業植物病蟲害防治人員，但未強制農作用藥必須有專業醫囑，也未規範農藥使用端必須持處方箋才能買藥、非醫師不得販售農藥等，只怕新法成效會打折。農民不會願意多花錢問醫師開藥，恐怕還是依照經驗自己去買，連帶影響植醫考上證照後就業無保障。

農委會防檢局副局長馮海東回應，通過「植物醫師法」是第一步，先將此職業創造出來，之後再廣納各界人才，諸如現有農藥販售商、相關科系大學生等都能參加考試，慢慢地針對細節如「農藥法」、「植物防疫檢疫法」等作用法規，逐步調整。