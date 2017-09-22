全台災防訊息 中華電信首測就出包

2017-09-22

3G收得到 4G用戶反淪國家級邊緣人

〔記者李欣芳、鍾麗華、譚偉晟／台北報導〕九二一大地震昨屆滿十八週年，昨天也是國家防災日，氣象局上午九時廿一分透過電信業者進行「災防告警細胞廣播服務（ＣＢＳ）」，發送簡訊測試地震訊息，事先還提醒民眾收到簡訊不要驚慌。但中華電信基隆、新北、台東、屏東四個地區以外的４Ｇ用戶竟都未收到簡訊。首次全國性的預警測試就出包，行政院長賴清德要求檢討。

面對首度全國性ＣＢＳ發送簡訊測試，總統蔡英文昨還一早透過臉書詢問民眾：「你收到災防簡訊了嗎？」總統還特別標註「#921國家防災日」、「#國家不會遺忘你」。尷尬的是，有臉友回說沒收到，貼上哭哭的表情符號，留言：「我是國家級邊緣人。」

賴清德昨主持行政院院會時表示，今年首創針對台灣全區發送災防告警細胞廣播訊息，藉由傳送手機簡訊及指定電視頻道播放緊急訊息的演練，讓民眾熟悉告警資訊，進而落實預警與應變，作法值得肯定。感謝政院災防辦會同科技部、國家防災科技中心及通傳會的努力；不過，他希望這次測試結果能進行檢討並持續精進。

行政院災害防救辦公室副主任王怡文受訪指出，過去的分區測試，覆蓋率都有八、九成。昨天是首次全國性的預警測試，其他電信業者的手機用戶都有收到；中華電信３Ｇ手機用戶也收到，但４Ｇ手機用戶多數沒有收到。相關單位將組成專案小組，把問題弄清楚。

賴揆要求檢討 中華電：４Ｇ系統解碼異常

中華電信致歉指出，是因４Ｇ系統解碼發生異常，導致手機用戶無法接收到簡訊。由於中華電信第二次的「沿海地區海嘯訊息」在昨天上午十點成功發送，為何第一次發送會發生部分解碼錯誤的現象，中華電信表示會和承商深入追查。

ＮＣＣ副主委翁柏宗表示，預計下週會要求中華電信於特定地區加強演練，以確保該警示服務可以正常運作。