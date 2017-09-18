醫界換手開刀傳聞 患者感覺被騙

2017-09-18

醫改會促修手術同意書 註明實際執刀醫師資訊

〔記者林彥彤、林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院遭爆產科教授級醫師手術掛名、人卻出國。雖然醫界認為並非常態，但醫改會副執行長朱顯光表示，過去接獲不少醫療糾紛，就是掛名主刀醫師與實際執行醫師不同，讓患者有「被欺騙」感覺，建議衛福部要修改手術同意書，應增欄位註明實際執刀醫師相關資訊。

掛名與執刀不同人 屢傳醫療糾紛

朱顯光指出，該會接獲的醫療糾紛中，部分家屬因為主刀醫師進手術室不久就走出來，或是術後說明醫師並非主刀醫師，進而發現執刀醫師並非原本負責的醫師，或是有一些個案基於醫療糾紛，進一步調查才知道主刀醫師另有其人。

患者術中無法辨識 需主管機關調查

朱顯光強調，主治醫師沒有出國，也並不代表就會全程參與病人手術，可能由其學生動刀，類似事件時有所聞。衛福部要大修手術同意書，建議應該增訂欄位，填寫實際執刀醫師，或是註明手術由醫療團隊負責，若有突發情況，會由其他醫師代刀，以免醫病之間的信任被打破。

馬偕醫院董事長劉伯恩認為，醫院是採「師徒制」，加上一台手術需要團隊合作完成，每團隊至少有三位醫師，因此資歷較深者可能只是掛名指導，非實際操刀醫師，但個案細節恐怕需要主管機關去查醫院的系統才能釐清。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民則說，出國前一定把病患轉給其他醫師照護，手術就更不用說，因為掛名涉及申報健保費用，出入境管理局也會相互連線，醫師不太會冒險違規。埔里基督教醫院董事長黃敏生也說，該位醫師行為非醫界常態，醫師出國都會請假，不可能還掛名。

消基會︰查證屬實 恐觸偽造文書罪

消基會董事長游開雄則直指，按照「醫療法」規定，醫師必須親自診療，但患者手術中無法辨識是否醫師親自執刀，此部分需要主管機關介入調查了解，若查證屬實，嚴重恐觸及「刑法」偽造文書罪，衛福部不能放任這種問題重演或惡化，應嚴罰遏止，否則病患就醫權益無法保障。