文言文竟不包括唐詩宋詞 占比更高

2017-09-13

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教普通高中國語文領域課綱文白之爭，文言文派完勝，課審會普高分組降為30％的提案因未獲過半數同意票而失敗。普高分組委員、台南女中國文老師林秀珍昨天表示，研修小組提出的文言文45％到55％，是不包括唐詩、宋詞、元曲等韻文，甚至連《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》等古典小說都被認為「不是文言文」，但是這對一般人來說，這些古典文學都是文言文。亦即高中生實際所讀的文言文占比一定更高，學生學習壓力無法減少。

此外，依課審大會通過，每冊應選一課文化經典，選材範圍如《詩經》、《楚辭》、《老子》、《莊子》、《墨子》、《荀子》、《韓非子》、《文心雕龍》等。林秀珍表示，研修小組也不把這些文化經典列在45％到55％的文言文中，普高分組委員沒有人聽得懂研修小組如此的定義，為何古典小說、韻文不是文言文？這才是問題的癥結。

要求調降文言文比例的彰化女中台灣文學研究社昨天發出聲明，對結果感到難過及氣憤，對於教育部長潘文忠一再強調「學生才是教育的主體」，學生們直批：「教育部長是在騙我們嗎？」

彰女學生們表示，文言文占比過高，嚴重排擠其他文學，學生們陷在高比例的文言文教育中，不斷被消耗學習熱忱。她們盼望國文課可以讓多元文學並立，因為台灣的歷史、文化、族群都極其複雜，透過多元的文學，才可更加了解台灣的歷史，了解不同族群的生活與處境；唯有了解自身生長的地方，才有望遠國際的未來，希望教育部做出改變。