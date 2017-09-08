微創脊椎手術 助搬運工顧龍骨

2017-09-08

記者陳建志／台中報導

台中一名50歲的何姓男子因長期工作需搬運重物，之前就常出現背痛症狀，直到痛到受不了才就醫。檢查發現他的脊椎第5腰椎椎弓斷裂，且已有第1級脊椎滑脫，醫師評估後決定進行「微創脊椎融合手術」，置入椎弓螺釘和固定桿，因傷口僅約5公分，術後5天內就出院，終於解決困擾多時的背痛。

術後5天出院

亞大醫院骨科主治醫師林琮凱說，何男因常搬重物，之前雖常背痛但不以為意，直到日前痛到睡不著，種菜時也無法彎腰拔草，才驚覺「代誌大條了」到醫院看診。X光檢查後發現，第5腰椎椎弓斷裂，且有第1級脊椎滑脫，才會讓他痛不欲生。

林琮凱評估後建議患者接受「微創脊椎融合手術」，但家人一度擔心「萬一開壞癱瘓怎麼辦？」經解說後決定接受手術。

手術時先在背部開出兩道各約5公分內傷口，在醫用放大鏡和顯微鏡輔助下，置入椎弓螺釘和固定桿、椎體間支架等穩定斷裂脊椎，使脊椎骨融合，因傷口小、失血少，術後疼痛感大幅降低，住院5天內就出院，迅速恢復正常生活。

林琮凱表示，該名患者出現的椎弓骨折，發生率僅約3至6%，大部分是因小時候發育或基因問題造成。這類患者平常可能只偶爾感到腰背痠痛，甚至無症狀，常因外力受傷或長期疲勞引起下背疼痛到醫院檢查，才意外發現有椎弓斷裂情形。

此症狀為後腰兩側及臀部會感到疼痛，嚴重時若壓迫脊椎神經更會出現下肢麻痛無力，甚至大小便失禁的狀況。

醫師也提醒慢性下背痛的患者，應選擇支撐較好的床，並藉由曲膝側睡減低腰部及下背部壓力。平時也要避免抬舉重物或彎腰，並選擇有背部支撐的椅子避免腰部懸空，並做訓練背肌、腹肌的運動，才能有效支撐腰椎，降低腰部疼痛的機率。