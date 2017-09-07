二郎神與嘯天犬刺青 赴美連奪8獎

2017-09-07

部落客和刺青師合作 紀念亡兄及愛犬

〔記者王善嬿／嘉市報導〕身高約一百九十公分、常在臉書分享穿搭影片的廿五歲部落客許博迪，為紀念助他走出喪兄之痛的愛犬小黑，找嘉義市刺青師曾昱傑，花了半年時間，在背部刺青二郎神與嘯天犬圖案，兩人八月赴美國參加紐約上州與佛羅里達州傑克遜維爾刺青比賽，抱回五金一銀二銅共八項獎座。

許博迪喜歡研究歐美時尚，跟網友分享衣物、鞋子穿搭。他說，刺青在歐美是一種時尚，但「刺青要有意義，不可盲目追求」。

在背部刺圖案 歷經半年才完成

許博迪國小二年級時，大他兩歲、患有先天性心臟病的哥哥病逝，從小愛與哥哥拌嘴吵架的他因此自我封閉，直到遇見流浪犬小黑，重新打開心門，為感謝小黑助他走出喪兄之痛，他希望用刺青來紀念兄弟、人犬的情感。

曾昱傑和許博迪討論後，設計出具東方色彩的「二郎神與嘯天犬」圖案，前臂刺上黑白色撒旦與木乃伊圖案，面貌斯文的二郎神則搭配凶猛神獸，八月十八日參加紐約上州刺青比賽抱走最佳黑白、最佳整體、最佳亞洲第一名，最佳黑白中圖、最佳彩色大圖第三名；廿五日抱走佛羅里達州傑克遜維爾刺青比賽最佳彩色大圖、最佳滿背第一名、最佳傳統第二名，大會翌日還邀請曾昱傑擔任「當日最佳」比賽項目評審，肯定其刺青技術。

許博迪說，擔任刺青模特兒征戰美國刺青比賽，聽到評審大喊「Amazing！」（不可思議），問他們來自哪個國家等，讓他開心又感動。