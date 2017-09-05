心房顫動不是鬼壓床 新藥降副作用

2017-09-05

記者林惠琴／台北報導

農曆7月出現心悸、胸痛症狀，不是鬼壓床，可能是「心房顫動」的警訊！心房顫動恐有引發腦中風的風險，過去多使用傳統抗凝血藥物預防，最嚴重副作用卻可能造成腦出血，但林口長庚醫院心臟內科醫療團隊研究發現，新型口服抗凝血藥物可降低出血機率，且能減少急性腎損傷風險。

林口長庚醫院心臟內科主治醫師詹益欣表示，心房顫動是心房內不規則電氣活動，使心跳呈現不穩定速度，導致患者出現心悸、暈眩、胸痛等症狀。值得注意的是，當心跳又快又亂時，血液在心房內流速減緩或滯留，容易形成血栓，當血栓剝落後順著血流至腦部造成阻塞，就會引發缺血性腦中風。

詹益欣指出，心房顫動盛行率約1%至2%，發生率隨著年齡增長而提高，65歲以上發生率為5%，80歲以上為10%，推估在台約23萬至46萬名患者。此外，約每6位腦中風患者，就有1人是因心房顫動所引起，每5小時就有1人因心房顫動而導致中風。

詹益欣說明，想預防心房顫動造成的腦中風，以往多使用傳統抗凝血藥物，雖然可降低缺血性腦中風的風險，但副作用為容易增加出血，最嚴重甚至是腦出血，一旦發生腦出血，死亡率可達50%。

不過，林口長庚醫院心臟內科醫療團隊分析健保資料庫，探討新型口服抗凝血藥物對於運用在心房顫動患者的情況，結果發現可降低缺血性中風發生率、顱內出血發生率，同時可減少急性腎損傷風險，相關成果已發表於國際期刊上。

長庚團隊建議少鹽、運動

林口長庚醫院心臟內科醫療團隊建議，日常生活應減少攝取鹽份，多吃魚、蔬菜、水果、全穀類食物，並且適當運動、維持健康體重等，有助於維護心臟血管健康，降低心房顫動與中風風險。