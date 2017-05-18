「左心耳封堵術」 可防心房顫動腦中風

2017-05-18

記者蔡淑媛／台中報導

60歲的林先生罹患心房顫動多年，3年前腦梗塞中風，緊急注射溶血藥物減輕中風，卻也併發腦出血，無法口服抗凝血藥，結果二度中風。

醫師評估再次血栓中風的機率高，於是林先生去年1月接受左心耳封堵術，降低風險，至今未再中風。

中國附醫心臟血管系副主任羅秉漢指出，心房顫動會造成心臟不規則跳動，容易血栓，中風機率比一般人高5倍，而9成血栓都發生在左心耳。左心耳是胚胎時期左心房生長的痕跡，如囊袋狀、沒有功能，卻易在心臟亂跳時，血液淤積成小血栓。

這名患者2度中風後，接受心房顫動中風風險評估，因為有高血壓、糖尿病、曾心肌梗塞接受心導管手術，但仍發生心衰竭等慢性病史。

風險評分為5分，1年中風機率有6.7% （最高為9分，機率為15.2%），為了避免第3度中風，接受左心耳封堵術。

羅秉漢指出，左心耳封堵術與一般心導管手術差不多，心導管從大腿血管進入心臟，將封堵器塞住左心耳的開口，避免血液滯留左心耳形成血栓，可降低8成的腦梗塞中風。

羅秉漢說，左心耳封堵術適合不能服用抗凝血劑或吃了以後還中風的患者。健保去年11月有條件給付，但對左心耳已形成血栓或左心耳構造特殊者則不適合。

心臟內科醫師林晏表示，老化、菸、酒和慢性病會造成左心房病變纖維化，引起不正常放電，罹患心房顫動，國人盛行率約1%，年紀愈大、發生率愈高。