全國文化會議閉幕 文化部優先推動文化卡 林全大力支持

〔記者楊明怡／台北報導〕相隔十五年再度召開的「全國文化會議」，昨天閉幕。文化部長鄭麗君昨天以結案報告方式回應，提出包括「規劃文化卡」、「增設台語頻道」等五十多項政策宣示。受邀致詞的行政院長林全進一步指示文化部研議評估設立「青少年文化教育帳戶」，結合「文化卡」，由官方儲值部分金額，也鼓勵民間資金勸募，讓年輕人在學生時代，就能享受國內文化、表演、閱讀等活動，「我這邊也會支持」。
文化部依現行文化創意產業發展法中，可編列預算補助學生觀賞藝文展演、發放藝文體驗券。鄭麗君認為，在數位時代應該要有新的做法，「文化卡」在全國文化會議當中討論得很熱烈，年輕人的支持度最高，「希望優先以青少年開始嘗試推動」。
文化部正研擬在藝文消費和文化平權上運用物聯網，結合藝文消費抵稅與文化體驗券，透過手機或電子貨幣推出類似「文化卡」的概念，文化部儲值部分金額，也鼓勵民間資金勸募和捐贈，將文化消費折抵回饋藝文團體，對產業資訊分析也有幫助。
鄭麗君也宣示，將研議建立文化影響評估制度，未來國土規劃、都市計畫、都市更新、重大公共工程進行前，必須透過文化影響評估了解其對文化的衝擊和影響。
重建台灣藝術史是另一個重點。鄭麗君表示將典藏、推廣台灣經典藝術品，連結地方藝術文史記憶，並利用既有組織和現有空間，擴充成近現代美術館、影像博物館等專業館舍。
與公廣集團研商增設台語頻道
鄭麗君並在閉幕典禮上，播放三歲兒子用手機傳來的一段台語音檔，指孩子一歲剛學會講話時是說台語，之後上幼幼班後，說母語的機會變少，加上許多兒童節目只講中文，她只能利用睡前時間，用台語講故事給兒子聽，也會用台語編兒歌哄他入睡。這個例子讓她切身體會催生台語頻道的迫切感，將與公廣集團研商增設台語頻道。
台北文資守護聯盟、西港堀仔頭生態藝術村青年藝術家，昨天也到會場陳情。鄭麗君回應表示，包括西港糖鐵、屏東張家古厝，還有每次會議都提出來的普安堂，她會請文資局檢視這些案例是否符合《文資法》既有程序，「至少先維護基本的程序正義」。並將在一年內召開全國文資會議，檢視爭議案件，把《文資法》修得更完備。