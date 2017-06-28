嘿咻後小弟弟快窒息… 包皮卡頭惹禍

2017-06-28

文／林育慶

20歲的小明，好不容易追求到女朋友，在一個花好月圓的夜晚，與女友翻雲覆雨，一夜溫存之後；一早醒來，忽然覺得下體一陣劇痛，往下一看，才發現包皮腫了兩倍大，卡在龜頭處拉不回去，小弟弟像是被戴了緊箍似的，快要窒息的感覺。

小明趕緊掛泌尿科求診，經醫師診治後，才知道是因為包皮開口太小，勃起後，卡在龜頭冠狀溝回不去而造成的腫脹，即所謂的「嵌頓性包皮」；所幸經醫師徒手復位之後，暫時緩解了不適，之後又接受了包皮環切手術，才徹底解決了這個困擾。

「嵌頓性包皮」常發生於包莖或包皮開口過緊的男性，成因是因興奮或其他原因露出龜頭後，過緊的包皮卡在冠狀溝處，引起血液循環障礙，導致包皮浮腫，龜頭就像被掐住脖子一般，發紅、腫脹及疼痛，如果不處理，嚴重時可能會造成龜頭缺血性病變。

處理方法是盡快找泌尿科醫師，看是否有機會徒手復位，先將包皮拉回去，如仍不行，就必須接受包皮背部切開術，以回復龜頭的血液循環。

根本的解決之道，還是必須接受包皮環切手術，徹底解決包莖或包皮開口過緊的問題，才能預防再次發生。

建議男性如果年齡已經青春期以上，仍有包莖或包皮開口過緊之問題，龜頭不易翻出者，還是要找泌尿科醫師診視，討論是否需進一步處理，以預防類似的情形發生。

（作者為林育慶泌尿專科診所院長）