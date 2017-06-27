新知》多汗狐臭好尷尬！微波熱能治療一勞永逸

2017-06-27 18:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕天氣日漸炎熱，為腋下常出汗及有狐臭煩惱的民眾也越來越多，一名正在國外念大學的19歲小琪自小飽受腋下多汗與狐臭所苦，白襯衫穿一學期，腋下就開始漬黃，她現在正在國外名校念大學，仍深受其擾，小琪母親獲悉雙和醫院皮膚科採用最新技術「腋淨爽」微波熱能治療，能讓腋下多汗問題一勞永逸後，馬上幫女兒訂機票回台灣就診，解決夏日夢魘。

雙和醫院皮膚科主任李婉若醫師說，有腋下多汗和狐臭民眾，天氣只要稍微悶熱就大量出汗並散發異味，尤其是愛漂亮的女性更困擾，像是在國外讀書的小琪，因為西方學校眾多正式晚宴、舞會皆須穿著晚禮服，她一想到難以遮掩腋下濃郁氣味，且需近距離與其他同學、教授接觸，提心被人發現會影響人際關係，抗拒參與學校活動。

李婉若指出，汗水本身並無味道，但排汗過量時，汗水易與葡萄球菌作用，分解出脂肪酸、荷爾蒙及胺基酸，就會發出汗臭味，狐臭的產生則是因為大汗腺分泌物蛋白質含量較高，腋下細菌更多更雜，因此混合分解後味道較濃又特別重。

一般多汗症的治療分為非入侵性與入侵性治療兩大類，輕微的汗臭、狐臭可透過徹底清潔、穿著排汗衣與除毛改善，剃除腋毛以減少細菌的附著量，體臭味、狐臭味因此會減少，也可以使用止汗劑降低出汗量，若是嚴重則需就醫治療。

多汗症可用許多方法改善，輕微可使用止汗劑改善，但效果因人而異，且長期可能造成腋下毛囊、汗腺阻塞。施打肉毒桿菌效期僅半年，需視情況補打，而傳統手術切除汗腺恢復期長、疤痕明顯，且容易引發副作用。

雙和醫院最新技術「腋淨爽」微波熱能，則可抑汗以熱能聚焦破壞汗腺、毛囊、皮脂腺，這部分的皮脂腺受損對人體並無影響，毛囊受損則有輕微除毛效果，汗腺破壞後能治療多汗、改善狐臭的目的，且毛囊不會再新生，能達到永久治療的效果。