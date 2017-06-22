白色恐怖遊戲《返校》 改編拍電影

2017-06-22

〔記者許世穎、吳柏緯／台北報導〕今年初爆紅、以白色恐怖為背景的國產遊戲《返校》，確定將登上大銀幕！遊戲製作團隊「赤燭遊戲」今日召開電影啟動記者會，並由曾拍攝《小清新大爆炸》、《Real Online請登入，線實》獲得金鐘獎單元劇導演獎的導演徐漢強執導演筒，李烈擔任監製，文化部長鄭麗君也應邀出席。

金鐘獎導演徐漢強執導

《返校》電影版根據遊戲內容改編，以六○年代戒嚴時期的台灣校園為背景，並使用恐怖遊戲中少有的台灣道教文化，如黑白無常、魑魅魍魎、擲筊、腳尾飯等元素，加上白色恐怖時期的匪諜、告密、黑名單等歷史背景，參照不少所熟悉的人事物。

該遊戲今年一月在電腦遊戲銷售平台Steam上架後，在全球造成轟動，更一度躍上全球第三名，引起廣大關注與討論。不只台灣，許多國外玩家都深受吸引，而且使用者好評穩定維持在九十％以上。

《返校》今年也持續在新加坡、巴西等國舉辦的遊戲展中亮相。日前更獲邀參與全球知名的遊戲盛會「美國E3電玩展」，並入圍知名電玩遊戲評論網站IGN年度最佳冒險遊戲。雖然最後不敵微軟旗下Rare工作室開發的《盜賊之海》，但仍寫下台灣遊戲的新紀錄，並透過遊戲把「台灣元素」行銷世界。

負責該片行銷的牽猴子整合行銷負責人王師表示，《返校》是一個相當強大的IP，「它本身具備了非常強的、來自於全世界的遊戲玩家基礎，也改編了小說，今年還獲邀參加E3，因此改編成電影相當合理」。

這也是該遊戲繼日前傳出由公視取得授權，將改編成電影作品後，又一改編電影消息，記者會邀請函上除了「赤燭遊戲」代表總製作人堯舜庭，文化部長鄭麗君也應邀出席。

除了電視與電影的製作計畫，《返校》也將推出PS4版本，最快在今年內就能與玩家見面。