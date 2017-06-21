不正常頻尿 膀胱過動症惹禍

2017-06-21

記者何宗翰／台中報導

61歲林姓男子每天晚上頻尿，連外出開車開到一半，都會被尿意逼急，停在路邊小便，甚至還曾尿在褲子上，讓他不敢出遠門旅遊。

林男就診發現患有膀胱過動症，膀胱處於過度敏感狀態，儲尿量才50CC就會產生尿意，經調整生活型態及藥物治療，目前已改善。

烏日林新醫院碎石中心主任、泌尿科醫師林德祺表示，膀胱過動症好發於中老年人，平均每4名60到70歲的老年人中，就有1人有膀胱過動症，青壯年族群則平均每8人就有1人，最明顯的症狀為病態、不正常的急性頻尿，甚至出現急迫性尿失禁。

林德祺解釋，正常人的膀胱儲尿量約400CC到500CC，約到300CC到400CC時才會出現尿意，超過這個量才會開始覺得尿急。但對於膀胱過動症的患者，膀胱處於過度敏感，或膀胱逼尿肌產生強烈收縮，當儲尿量才50CC到100CC就會產生尿意，再超過一些就急著找廁所。

林德祺醫師指出，抑制膀胱的功能主要由腦控制，若是有中風、脊椎受傷、攝護腺肥大、糖尿病造成的神經病變，以及大腦、神經老化失調，皆會較容易罹患膀胱過動症。

患者可訓練膀胱的忍尿能力，拉長排尿的間隔時間，適度減少喝水量，避免刺激性食物及利尿食物（如冬瓜、白蘿蔔、薏仁等），身材過胖者也建議瘦身減重。

藥物治療可使用抑制膀胱過度收縮的藥；或是作用在膀胱的交感神經，主動促進膀胱放鬆；若藥物治療失敗，或腦部脊椎損傷導致的複雜性膀胱過動症病患，可利用膀胱鏡把肉毒桿菌素打在膀胱的肌肉裡，阻斷神經傳導，可大幅度改善頻尿、尿急，甚至尿失禁的症狀。