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〈謠言終結站〉喝水也會胖？ 無稽之談

2017-06-21

記者林惠琴／台北報導

追求曼妙身材是許多人的目標，但不少人努力減肥，體重計的指針仍然不動如山，有些人會歸咎於體質問題，因為自己「喝水也會胖」。不過，醫師解釋，純水沒有熱量，並不會轉換成身上的肥肉。換句話說，喝水並不會變胖，肥胖的原因不是只有少動多吃，也可能是內分泌疾病所造成。

新光醫院內分泌糖尿病科醫師陳佩綺表示，一般來說，一天的「基本熱量消耗」並不高，男性約1800大卡、女性約1500大卡，依照每人體重與活動量而略有差異。若無積極控制飲食，喜愛外食或速食，三餐吃下來很容易熱量破表。當攝取的熱量高於身體需求的熱量時，多餘的熱量就會囤積，並反映在體重上。

不過，陳佩綺強調，有些人不時將「喝水也會胖」掛在嘴邊，但純水其實沒有熱量，相關說法並不正確，反而身體缺水可能會影響生理功能，因此適時補水有益健康。

此外，許多民眾也經常誤以為水腫就是多喝水所造成，然而，大部分的原因是吃重鹹、鹽分攝取過多，或是腎功能出問題等。

陳佩綺解釋，像是腎上腺皮質素分泌過多的庫欣氏症候群、甲狀腺功能低下、女性的多囊性卵巢症候群等內分泌疾病也會造成肥胖。

不過，除了體重直線上升外，陳佩綺說明，相關疾病通常也會合併其他症狀，例如庫欣氏症候群典型的水牛肩、月亮臉、腹部紫紅斑紋等；甲狀腺功能低下造成水腫、怕冷、疲倦無力、皮膚蒼白粗糙等；多囊性卵巢症候群則可能有月經不順、體毛增多、長青春痘等。

陳佩綺建議，減重可諮詢醫師、營養師，依照個人狀況調整飲食或選擇治療，若懷疑造成肥胖的原因是內分泌疾病時，則可進一步詢問醫師意見。

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  • 醫師解釋，純水沒有熱量，因此「喝水也會胖」的說法並不正確；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

    醫師解釋，純水沒有熱量，因此「喝水也會胖」的說法並不正確；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

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