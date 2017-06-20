肺炎奪1.2萬條命 攀升死因第三名

2017-06-20

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨天公布去年國人十大死因，除了癌症仍居首外，因肺炎而死亡人數大增，較前年增加一四五一人，攀升到第三名；衛福部推測，應和去年初的霸王級寒流襲台有關。

去年一月底，「霸王級寒流」侵襲台灣，北部平地最低溫僅五度，不少心血管疾病的患者都受不了，在二、三月期間，因心血管疾病和肺炎死亡人數都大增。

衛福部統計，去年有一萬二二一二人死於肺炎，高達九成是六十五歲以上年長者，比前年增加一四五一人。疾管署副署長莊人祥說，因肺炎而死亡的人數上升可能和寒流及流感疫情有關。

10大死因共造成17萬餘人死亡

去年流感疫情也是近五年最高，重症死亡人數高達四三一人，較前年增加約一．九倍。莊人祥也提醒，慢性阻塞性肺病、心臟病、氣喘、糖尿病等慢性疾病，也是肺炎的潛在風險因子。

十大死因前五名仍以癌症居冠，其次依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。根據衛福部統計，十大死因造成去年總死亡人數十七萬二四一八人中，男性死亡人數為女性的一．五倍，且因人口結構高齡化，六十五歲以上老年人死亡人數明顯增加，較前一年增加六．六％。

死亡時鐘較前年快9秒

死亡人數增加，連帶死亡時鐘也撥快了。去年平均每三分三秒就有一人死亡，較前年三分十二秒快了九秒鐘。

針對肺炎升到第三名，由於氣候變遷，極端冷熱的天氣溫差也變大，新光醫院健康管理部主任高尚志提醒，六十五歲以上年長者若患有慢性病，例如腎臟病、心臟病、糖尿病、肺部或肝臟疾病、免疫力低下者，或是曾經罹患肺炎者，都是肺炎感染的高風險族群，氣候若溫差大，恐因為高感染風險族群身體調節不易，進而增加感染肺炎風險，建議平常多注意身體狀況。

接種疫苗 預防長者感染肺炎

疾管署副署長莊人祥說，預防流感及肺炎鏈球菌感染重症對健康造成的危害，最有效的方法就是接種疫苗，建議六十五歲以上未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者，可自費接種，獲得足夠的保護力。

為預防感染肺炎死亡，疾管署針對重症高危險群及高傳播群執行流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種，去年十月也將公費流感疫苗數量由往年三百萬劑擴增至六百萬劑 ，並在流感季擴大公費抗病毒藥劑用藥對象。