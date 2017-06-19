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百年首見 鵝鑾鼻燈塔脫皮除鏽

2017-06-19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有一百三十四年歷史的屏東鵝鑾鼻燈塔，每年都會油漆養護，燈塔主任彭念陸發現燈塔內部鐵身出現鏽蝕，今年五月底開始進行啟用以來首次全面除鏽工程。文史工作者念吉成表示，雪白的塔身因出現大範圍「裸體」而浮現不少珍貴痕跡，下次「脫皮」不知要等幾十年後，值得民眾前往記錄。

「裸體」後的鵝鑾鼻燈塔，呈現出斑斑鐵鏽的原始模樣及數不清的彈孔。燈塔人員架起鷹架，避開中午烈日炙烤塔身鐵板的高溫，利用早晚進行手工除鏽。漫長的除鏽過程中，最重要的發現是澄清了「燈塔曾被清朝燒毀或被二戰聯軍砲火炸毀」的傳言。

內部保有清朝磚造構建

退休前負責這項百年大工程的燈塔主任彭念陸說，二樓位置原來有三處出入口，清代時期有欄干設置機關槍砲，除鏽後發現是用磚塞滿，他與念吉成初步考據，都看不出遭炸毀重建的痕跡。燈塔二次大戰遭聯軍轟炸掃射的舊彈痕倒是不少，仍用當時的桐油灰工法填補，內部也保有清朝時的磚造構建。

為了完整除鏽，工作人員利用工具慢慢敲下油漆，剝除厚達六毫米的白漆後，塔身原有的紅丹底漆還附著在銑鐵（生鐵）上，清朝組裝時的縫隙用桐油灰當填縫材也都存在，證明「全身脫皮」除鏽工程是一百三十四年來首次。工程預計最快六月底完成。

二戰末遭聯軍猛轟掃射

念吉成指出，鵝鑾鼻燈塔是清朝出資，英國工程師哈爾定設計監造，塔身為銑鐵所組裝，厚度有二公分，內部再以清朝製磚築，清末交日本帝國前，縣令下令士兵放火幸未燒毀，二戰末遭聯軍猛轟炸及機關槍掃射也未倒下，鐵身許多彈痕記錄歷史，戰後不斷補丁加上年年上漆至今，這次百年首見的除鏽工程，值得民眾前來一睹風采。

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  • 厚達6毫米的白漆，看得出每次上漆的堆疊。（記者蔡宗憲攝）

    厚達6毫米的白漆，看得出每次上漆的堆疊。（記者蔡宗憲攝）

  • 134年歷史的恆春鵝鑾鼻燈塔首度除鏽。（記者蔡宗憲攝）

    134年歷史的恆春鵝鑾鼻燈塔首度除鏽。（記者蔡宗憲攝）

  • 昨午燈塔除鏽進度已經脫去「半層皮」。（記者蔡宗憲攝）

    昨午燈塔除鏽進度已經脫去「半層皮」。（記者蔡宗憲攝）

  • 鵝鑾鼻燈塔罕見「裸體」，全塔除鏽134年來首見。（記者蔡宗憲攝）

    鵝鑾鼻燈塔罕見「裸體」，全塔除鏽134年來首見。（記者蔡宗憲攝）

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